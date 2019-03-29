İmamoğlu'ndan Hz. Yuşa Türbesi'nde seçim duası

Kaynak: İHA

İmamoğlu'ndan Hz. Yuşa Türbesi'nde seçim duasıEsnaftan İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanı ile birlikte hareket edin' tavsiyesiİSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Hz. Yuşa Türbesine gelerek seçim öncesinde dua etti. Türbe çevresindeki iş yerlerini de ziyaret eden İmamoğlu bir esnafın, 'Tayyip bey ile dayanışma içerisinde olun ülkeyi daha güzel yerlere getirin' tavsiyesi üzerine, 'Ya niye olmasın ben diyorum ki kötü dili bırakın, seçilmişsiniz millet size 2023'e kadar yetki verdi. Biz de seçilelim, hizmet yarışı yapalım ' dedi. 31 Mart Yerel seçim çalışmalarını İstanbul Anadolu yakasında sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ilk adresi Beykoz'daki Hz. Yuşa Türbesi oldu. Sabah saatlerinde türbeyi ziyaret ederek dualar eden İmamoğlu, türbenin olduğu tepeden İstanbul Boğazını seyretti. İmamoğlu sonrasında ise türbe çevresindeki esnafları ziyaret ederek sohbet etti."3,5 ayda İstanbul'un her yerini gezdik ve gördük ki insanların kalbi gerçekten kırık"Hz. Yuşa Türbesi çıkışında açıklamalarda bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Bugün Hz. Yuşa tepesini ziyaret ettik, rivayete göre burada mezarı var, ama yeri belli olmadığı içinde uzun bir türbesi var. İnsanımızın burada dilediklerinin olduğuna dair bir gelenekte var. Bu inanca göre biz dualarımızı ettik. Bu inancımızı ya da bu dualarımızı ve inancımızı hem burada hem de başka yerlerde aynı şekilde dile getirdik. Ama şunu söylemek isterim, öncesiyle ilgili, İstanbul'da 3,5 aydır bir nevi İstanbul'un ara yollarına sokaklarına mahallelerine her yerine gittik diyebilirim. Gördük ki insanların gerçekten kalbi kırık, birbirleriyle konuşmuyorlar. Neredeyse soğuk bir kalbe dönmüş gibi siyasi kararlarından dolayı, ya da günümüzün koşulları insanların tavırları gerçekten kalpler kırık. Bu gerçekten sıkıntılar büyük onu gördük, bunlar bizi ziyadesiyle bizi üzdü. Umut çok önemli bir şey, tekrar umut vermek, insanların bu güzel kentte 16 milyon halkımız hemşerimiz mutlu ve umutlu bir şekilde geleceğe bakması gerekiyor, en büyük duamda o olmuştur" dedi.Esnaftan İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanı ile birlikte hareket edin' tavsiyesiEsnaf ziyareti sırasında İmamoğlu'nun bir esnafla partiler üzerinden toplumda yaşanan kutuplaşma konusu üzerine sohbeti ise dikkat çekti. Esnafın "Siz halkçısınız ben halkçının da halkçısıyım. Ben ülkücüyüm ama size oy vereceğim yüzünüz hep gülecekse. Sizi kastetmiyorum ama yukarıda kutuplaşıyorsunuz biz de burada kavga ediyoruz. Hanımla bile kavga ediyorum" demesi üzerine İmamoğlu, "Bende biraz önce aynı şeyi söyledim. Gördüm ki herkes birbiriyle siyaset yapıyor. Evlerin içine bu kadar girer mi, bunu bitirmeye geldik. İnsanlar birbirini sevsin, iş güç konuşalım, hayatı, eğitimi çocuklarımızı konuşalım" sözleriyle esnafa destek verdi. Sohbet sırasında yine esnafın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hareket etme tavsiyesinde bulunarak, 'Tayyip beyle dayanışma içerisinde olun ülkeyi daha güzel yerlere getirin. Bak ne güzel yaptınız makamına gittiniz oyda istediniz' demesi üzerine İmamoğlu, 'Ya niye olmasın ben diyorum ki kötü dili bırakın, seçildiniz 2023'e kadar millet size yetki verdi. Bizde seçilelim, hizmet yarışı yapalım. Oy verebilir de' diye karşılık verdi."Bağıran çağıran yöneticiler var, kulağım artık onları duymuyor"Ziyaretlerinin ardından turuna devam eden İmamoğlu, seçim otobüsüne binerek halkı ve esnafı selamladı. Tur sonrasında Şenevler Mahallesine geçen İmamoğlu, burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap ederek, seçimde destek istedi. Seçim boyunca kentin bütün sokaklarını gezdiğini ve çalışmalar yaptıklarını söyleyen İmamoğlu, "Mutlu bir şehir var edeceğiz diyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Bakın yorulduk, Bağıran çağıran yöneticiler var, kulağım artık duymuyor. Kulaklarımı tıkamış değilim ama duymuyorum. Kendimi öyle konsantre ettim, sizde yapın çok güzel olacak. Kürsüden bağıran çağıran birisi olduğu zaman konsantre olduğunuz zaman duymuyorsunuz, bana çok komik geliyor. Bende inanın duymuyorum, ama güzel sözleri duyuyorum. Ben vatandaşı duyuyorum, ben vatandaşıma eğilerek konuşmayı seviyorum" diye konuştu.