İmamoğlu, "İçişleri Bakanlığı, Beylikdüzü dönemini inceliyor" iddiasına cevap verdi

Millet İttifakı'nın 23 Haziran seçimlerindeki İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü ilçesinde belediye başkanlığı döneminin İçişleri Bakanlığı tarafından mercek altına alındığı iddia edildi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün iddiasına göre, İmamoğlu'nun belediye başkanlığı dönemini araştırma görevini 15 kişilik bir ekip yürütüyor.

Öztürk'ün bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun her şeyini araştırıyorlar. Hem öyle bir araştırma ki öyle-böyle değil. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan inceleme ve soruşturma dosyaları İmamoğlu'nun lehine sonuçlanmış olanlar arşivden çıkarıldı ve bu kez farklı müfettişler tarafından yeniden inceleniyor.

Mevcut dosyalara göre Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde açığı bulunamadı ama adaylık döneminde bulmak ve onu da seçim öncesi patlatmak için yoğun bir çaba gösteriliyor. Seçim dönemine kadar bulunamazsa da, başkan seçilmesi halinde bu kez başkanlığının düşürülmesi için gündeme getirilecek.

Bayram öncesi Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışmaya başlayan bir mülkiye müfettişi, 15 kişilik teknik bir ekiple özel bir çalışma yürütüyor ve Ekrem İmamoğlu'nun son 5 yıllık başkanlık dönemindeki her şeyi araştırıyor. Beylikdüzü'nün CHP'li yeni Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İmamoğlu döneminde başkan yardımcısıydı. Çalık, SÖZCÜ'nün sorusu üzerinebelediyedeki durumu şöyle anlattı:

"Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık yüzde 80'lik bölümü incelemeye tabi tutuluyor. Bunlar arasında iç yazışmalar, imar uygulamaları, insan kaynakları iş ve işlemleri kısaca Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde yapılan her konu araştırılıyor. Yargıya intikal ettirilip belediyemiz lehine sonuçlanan konuların dosyaları da yeniden didik didik ediliyor. Çalışmalar hemen bitecek gibi değil."

İMAMOĞLU'NDAN BEYLİKDÜZÜ İDDİASINA YANIT

Millet İttifakı'nın 23 Haziran İstanbul seçimlerindeki adayı Ekrem İmamoğlu, "Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler" toplantısında İstanbul için vaatlerini açıkladı.

Gazetecilerin yönelttiği sorulara da yanıt veren İmamoğlu, Beylikdüzü ilçesinde belediye başkanlığı döneminin İçişleri Bakanlığı tarafından mercek altına alındığına yönelik iddianın sorulması üzerine, "Beylikdüzü Belediyesi'ni inceleyeceksiniz. Ben yılda iki defa röntgen çektiren birisiyim. Benim ile ilgili kararlar verilmiştir. Yapılan işlem siyasidir. Oraya gönderilen kişi siyasidir. Seçime kadar yetişsin çabası içinde. Acele etmesin. 5 yıl inceleyebilirler. Terör örgütlerine karşı tutum ve tavırda ben kendimi herkesten daha vatansever görüyorum. Başkaları da kendini öyle görebilir. Benimle ilgili terörle ilişkilendirilen sözler hadsizliktir, kınanması gerekir. Kötü söz söyleyene aittir" yanıtını verdi.