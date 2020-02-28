İmamoğlu'ndan İdlib paylaşımı: Acı haberler yüreğimizi yakıyor

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib 'de 22 askerin şehit olduğunu duyurdu. Doğan yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor" dedi.

"MİLLETİMİZE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da şehit haberlerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, " İdlip 'den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor. Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.