İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim yılına ilişkin tedbirleri açıkladı

Yeni eğitim yılının öğrencilere, velilere ve tüm öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen Ekrem İmamoğlu, " İstanbul'un dünyadaki birçok kentin nüfusundan fazla öğrencisi var. 3 milyona yakın öğrenci okula başlayacak. Yakında eğitime başlayacak üniversite öğrencilerimizi de kattığımızda İstanbul toplamda 3 milyon 800 binin üstünde öğrenciyi barındırıyor. Böyle yoğun öğrencisi olan bir kent dünyada sayılıdır. Bu noktada çok tedbirli olmak, milletçe birbirimize anlayışlı olmak, kurallara uymak gibi prensiplerle pazartesiyi, dayanılmaz bir günden ziyade çocuklarımızın okula başlangıcının sevincini yaşadığımız bir güne dönüştürebiliriz" dedi.

EK SEFERLERLE 763 BİN YENİ YOLCU KAPASİTESİ OLUŞTURULDU

İBB ile Valilik, Emniyet ve Jandarmanın ortak çalışmayla İstanbul'un tamamında trafikle ilgili işbirliği yaparak tedbirler aldığının altını çizen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İETT otobüslerinden metrobüse, raylı sistemden deniz yoluna kadar bütün ulaşım araçlarımızda sefer sayıları arttırılacak. Aldığımız meclis kararıyla okulların açılacağı 9 Eylül'de 06:00-14:00 arası toplu ulaşımı İstanbullu hemşerilerimize ücretsiz hale getirdik. Toplu ulaşımın kullanılmasını teşvik etmiş oluyoruz. Öğrenci ve velilerimizin okullara giderken ücretsiz toplu ulaşım hizmetimizden faydalanmaları, trafiğe çıkan bireysel araç sayısını azaltacaktır. Dolayısıyla trafik yükünü azaltmış ve insanların hayatını kolaylaştırmış olacaklar. İETT okulların açılması nedeniyle kış tarifesine geçecek. Otobüs ve metrobüs seferleri oldukça üst seviyede arttırılacak. Metro İstanbul'un sefer sayısındaki artışlarla toplam 4 bin 139 ek seferle 763 bin ek yolcu kapasitesini mevcut sisteme eklemiş olacağız."

TRAFİK AKOM'DAN YÖNETİLECEK

Akıcı trafik imkanını sağlamak adına bütün ilgili kurumlar ve İBB birimlerinin AKOM'da ilk 3 gün teyakkuz halinde olacağını vurgulayan İmamoğlu, kameralı denetimle trafiğe aksatacak işlemler anında tespit edileceğini ve gerektiğinde en hızlı şekilde müdahale edileceğini söyledi.

İstanbul Umum Servis Araçları Odası ile beraber aldıkları kararla, servisçilerin 9 Eylül Pazartesi günü öğrencileri okula götürürken çocuklarına eşlik etmek isteyen velileri de taşıyacağını vurgulayan İmamoğlu, "Bunun da trafik yükünün azaltılmasına değerli bir katkı sunacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımız bireysel araçlarını kullanmadan çocuklarıyla okullara gidip yine servisle geriye dönecekler" dedi.

SERVİSÇİLERE OKUL ÇEVRESİ OTOPARKLARI ÜCRETSİZ

İlk günün yoğunluğuyla servis araçlarının yollarda parklanmalarının sıkıntılara neden olduğunu belirten İmamoğlu, bu nedenle okul çevrelerindeki 118 İSPARK otoparkının 9 Eylül Pazartesi günü servis araçlarına ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

İmamoğlu, İBB olarak okulların çevresinde trafikle ilgili ciddi çalışmalar yaparak yaya geçitlerini hazır hale getirdiklerini belirterek, "Görsel açıdan ilgisini çekecek uyarıcı levhalar hazırlayarak ne kadar titiz bir eğitim dönemi hazırlığı yaptığımızı hemşerilerimizin bilmesini isterim" açıklamasında bulundu.

GÜVENLİK İÇİN SERVİS ŞOFÖRLERİNE ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTİ

İBB olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla toplu taşıma araç kullanım belgesi almak için başvuran sürücüleri sıkı denetime tabi tuttuklarına dikkat çeken İmamoğlu, "Özellikle alkol ve uyarcı madde testi yapıyoruz. Çocuklarımız için güvenli ulaşım imkanı oluşması adına baştan tedbirli olduğumuzu İstanbullulara duyurmak istiyorum. Servis araçlarımız ve odamız da bu konuda çok hassas" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERE DUYARLILIĞI EN ÜST SEVİYEDE TUTALIM"

Trafikte en önemli konunun alınan tedbirlerle sorunların tümüyle çözülmeyeceği gerçeği olduğunu ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemşerilerimizin de sürece çok duyarlı davranması gerektiğinin önemli olduğunu belirtmek zorundayım. Velilerimizin çocuklarımızın ilk günün telaşıyla yolları kullanırken sürücülerin çok dikkati olmalarını istiyoruz. Kendi aracını kullanmak zorunda olan vatandaşlarımızın yolu kapatacak şekilde alelacele park yapmamalarını rica ediyorum. Bunun gibi duyarlılığı en yüksek şekilde tuttuğumuz taktirde, gerçekten neşeli, çocuklarımızın heyecanını yaşayan, güzel bir eğitim dönemine merhaba dediğimiz bir günü yaşamış oluruz. Lütfen kurallara uyalım. El birliğiyle umuyorum hem 9 Eylül'de, hem de tüm eğitim yılı boyunca çok keyifli bir eğitim kenti olduğumuzu tüm İstanbullulara göstereceğimizi belirtmek istiyorum. Şimdiden tüm eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve velilere yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. İyi bir eğitim dönemi geçirmemizi istiyorum. Zira eğitim, çocuklarımız ve gençlerimiz demek. Hep birlikte koşullarını iyileştirmek ve bu konuda da güzle işler yapmak zorundayız."