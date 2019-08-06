İmamoğlu'ndan Kanada Büyükelçisine "Kaz Dağları" telefonu

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da ıslah çalışması devam eden Hacet Deresi'nin yaşam vadisi projesine dönüştürülmesi kararı sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin de eşlik etti. Şantiye alanının yakınına kadar gelen vatandaşlar, İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, vatandaşlara, "Buraları güzelleştireceğiz" dedi. Yelek giyip, baret takarak şantiye alanında incelemelerde bulunan İmamoğlu, yetkililerden harita üzerinden bilgi aldı.





"KUVVETLİ BİR YEŞİL ALAN"

Gazetecilerin sorularını da şantiye alanında yanıtlayan İmamoğlu, yapımına bir süre önce başlanan ve yaşam vadisi projesine dönüştürülen çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaşam vadileri olarak düşündüğümüz alanlardan bir tanesi. Tümüyle bu tür yeşil alanları geziyorum. Hepsinde de çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Çünkü insanların yeşil alan talepleri çok yoğun. İyimser tahmin buranın bu sene sonu bitmesi. Ama biraz daha ötelersek diyelim ki, inşallah 2020 yılının ilkbaharını burada karşılarız."





KANADA BÜYÜKELÇİSİ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

İmamoğlu, incelemelerin ardından makamına dönerek, Kanada Büyükelçisi Chris Cooter ile telefonda konuştu. Görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu, "Çok sıcak bir diyalog yaşadığımız Kanada Büyükelçisini arayıp, Kaz Dağları ile ilgili gözlemlerimi kendisiyle paylaşmayı arzu ettim. Sıcak bir konuşma oldu, kendileri de süreci takip ettiklerini ilettiler. Bilgiler ulaştığında benimle de paylaşacağını kendileri aktardı" dedi.





"PERŞEMBE 16.00 İTİBARİ İLE TÜM BİRİMLERİMİZLE BAYRAMPAŞA'DA OLACAĞIZ"

İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın tahliye kararının durdurulması kararının kaldırıldığını da belirterek, şunları söyledi:

"Dün itibari ile benim de şaşırdığım bir yargı kararı vardı. Hem şaşırdığım, hem de üzüldüğüm. Ancak bugün arkadaşlarımızın hukuk birimimizin girişimi ile bu yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Önümüzde bir engel yok. Perşembe saat 16.00 itibari ile kaymakamlığın verdiği saat bu olduğu için 16.00 itibari ile tüm birimlerimizle Bayrampaşa'da olacağız. Güvenlik şirketimizle İSTAÇ ile temizliğiyle, zabıtamızla bütünüyle orada olacağız. Hızlıca verilmeyen tüm hizmetlerin de verilmesi konusunda tedbirler alacağız. Lavabosundan tuvaletine, her alanıyla aydınlatmasına varıncaya kadar da ilgileneceğiz. Bu süreç bizim için değerli çünkü yarınlara hazırlayabilmemiz adına önce oradaki tehdit edici durumları ortadan kaldırmamız lazım. İBB'ye ait olan bir mülkiyette süresi dolmuş bir ortamda gerekli tedbirleri almak konusunda ısrarlıyız ve takipçiyiz. Bu konuda Sayın Valimizle de sık istişare halindeyim. Kendilerinin katkısı ve desteği ile o gün bize emniyet birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar da eşlik edecekler. İnşallah Perşembe 16.00 itibari ile ki, daha öne çekme ihtimalini de açıkçası yakalamak isteriz. Çünkü bir an önce oradaki hizmeti düzgün verilmesi çabası içindeyiz. Bu arada şu müjdeyi de vermek isterim. Özellikle kargaşayı ortadan kaldırmak ve bayramın en düzgün şekli ile geçirilmesi adına da bayram süresince oraya gelip yolcusunu uğurlamak isteyen ya da karşılamak isteyen İstanbullu hemşerilerimin özel araçlarına İstanbul otogarı ücretsiz olacak. Onu da buradan duyurmak isterim. İhtiyati tedbir kararı kaldırıldı."