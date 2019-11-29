İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Millete soralım

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili, "Bütün detaylarını oturalım, kamuoyu önünde tartışalım. Bu işin sonu referanduma kadar gider. Bu millete, bu şehre sormak zorundasınız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve eski Trabzonsporlu futbolcu Özkan Sümer'in kendisini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İSKİ'nin su fiyatlarındaki artış talebinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde reddedilmesiyle ilgili soru üzerine İmamoğlu, aylık 0-10 metreküpe kadar olan su tüketimine zam teklif etmediklerini söyledi. Daha fazla kullanımlarda da kademeli artışın yapılmasını istediklerini belirten İmamoğlu, "Çok su tüketenin, daha fazla ödeme yapmasının daha doğru olacağını düşündük" diye konuştu.

'MİLLETE SORALIM'

'Kanal İstanbul' projesi ile ilgili soru üzerine Başkan İmamoğlu, "Bu milletin iradesini her ortamda savunan bir yönetim olmaya söz verdik. Bütün detaylarını oturalım, kamuoyu önünde tartışalım. Bu işin sonu referanduma kadar gider. Bu millete, bu şehre sormak zorundasınız. Millete bunu tek tek anlatalım, millete soralım. Millet 'Kanal İstanbul'dan ne bekliyor Allah aşkına? İş mi bekliyor, AŞ mı bekliyor? Tümüyle yanlış bir iştir, karşısındayız. 'Millete soralım' noktasına getirelim, herkese anlatalım. Bütün bilim insanları, şeffaf olarak bu işi tartışsınlar. Bütün akademisyenler, yatırım unsurları, ekonomistler, ülkesini seven herkes, bu işi tartışsın ondan sonra da halka soralım" dedi.