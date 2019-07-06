İmamoğlu'ndan "Makamında asılı Atatürk tablosundaki vatandaş Gülen'in dedesi" iddiasına yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'deki bir otelde İBB CHP grubu meclis üyeleri ile buluştu. Meclis üyelerinin 2 günlük çalıştayının açılışına katılan İmamoğlu gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İmamoğlu çalıştayın gündemine ilişkin "İBB'nin CHP Meclis Grubu ile il başkanlığımızın düzenlediği hem dayanışma hem yeni dönem ile ilgili konuşmalar yapılacak bir toplantı düzenleniyor. Güzel oldu. Aslında çok verimli oluyor hele hele başlangıçta. Meclis üyesi arkadaşlarımla çok önemli bir dönem olduğunu alışılmış bir döneme benzemeyeceğini ve İstanbul'un öncelikli çok konuları olduğunu bu manada seferberlik döneminin ruhuna hepimizin hazır olması gerektiğini kendileri ile paylaştım. Gerçekten siyaset üstü bir dil ile bu sürecin yönetilmesi gerektiğini hepimizin ruhen hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlattım. Arkadaşlarımın da bu ruha ve bu döneme hazır olduklarını hissediyorum, görüyorum. Bu anlayışla burada iki gün boyunca bir çalıştay yönetilecek. Pazartesi de meclisimiz var dolayısıyla tam zamanında doğru bir toplantı yapılmakta. Ben de önerilerimi uzun uzun kendileri ile paylaştım" dedi.

"ATATÜRK TABLOSUNDAKİ KİŞİ GÜLEN'İN DEDESİ" İDDİASI

İmamoğlu, makam odasında asılı olan Atatürk tablosundaki vatandaşın Fethullah Gülen'in dedesi olduğuna ilişkin iddiaya, "Ben bir afet anı olduğunu biliyordum benim de bir yanlışım varmış. Benim de bir yanıtım var ama ama o işi yazan daha doğrusu uyduran gazeteci arkadaşımıza Sinan Meydan güzel bir cevap verdi. O fotoğrafın Tokat'ta bir seyahat esnasından bir köylünün derdini Ata'mıza anlattığı bir fotoğraf olduğunu, devlet arşivinde de kayıt numarasının ve nerede çekildiğinin belli olduğunu aktardı. Sinan Meydan'a da buradan teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, 2 Temmuz'da kaleme aldığı yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'deki makam odasına astığı Atatürk fotoğrafındaki adamın Fethullah Gülen'in dedesi olduğunu iddia etmişti. Tarihçi Sinan Meydan ise, fotoğrafın Uğur'un iddia ettiği gibi 1924'te Erzurum'da değil, 1930'da Tokat'ta çekildiğini ve Atatürk'ün konuştuğu kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in dedesi olmadığını ortaya koymuştu.