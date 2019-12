İmamoğlu'ndan melen ve kanal istanbul açıklaması -1

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin Aralık ayı toplantısını yöneten Başkan Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ve Melen Barajı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Yapılan bir ankette İstanbulluların yüzde 88'nin Kanal İstanbul ile ilgili 'Bir fikrim yok" dediğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, Ocak ayının ilk haftasında kamuoyuna açık çalıştay yaparak bilim adamlarını konuyu konuşmak üzere davet edeceklerini söyledi. Melen Barajı'nın son durumu hakkında da açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, barajdaki çatlakların fotoğrafını gösterdi"ÇOCUKLARIMIZA KÖTÜ BİR MİRAS BIRAKMAYALIM"Meclis üyelerini de çalıştaya özellikle davet eden İmamoğlu, 'Bugüne kadar Kanal İstanbul ile ilgili bir tane kamuoyuna açık bir çalıştay yapılmamıştır. Bu konuyu bilim insanlarının tartışması gerekir. Kimse 3 çocuk babası vatandaş Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul'u yapıyoruz' diye dayatamaz. Yaptığımız her şey bu şehre fayda vermelidir. Resmi rakamlara göre yüzde 15 işsizlik bulunan bu ülkede 75 milyar lirayı neden harcıyoruz? İstanbul'a ihanet etmeyelim. Çocuklarımıza kötü bir miras bırakmayalım" dedi.İmamoğlu, 'İstanbul'un Kanal İstanbul'a ihtiyacı mı var' Toplamın yüzde 15'ine denk gelen 136 milyon metrekarelik tarım alanı yok olacak. Bu şehirde tam 1 milyon boş konut stoku var. Şehir genelinde imarlı arazilerin yüzde kaçı boş? Hiç hesaplandı mı? 1 milyon 150 bin yeni nüfus deniyor. Bence 2 milyon olacak. 1 milyar 250 milyon metreküp hafriyat dolguya dönüşecek deniliyor. Bence 2 milyar metreküp olacak. Türkiye'de her zaman bir denilir iki yapılır. Bakınız, Boğaz'da artık tanker geçişleri azalıyor. Petrol ve doğalgaz taşınması için Türkiye'nin de ortak olduğu boru hatları yapıldı. İleriki yıllarda tankerle taşıma minimuma inecek" diye konuştu.MELEN BARAJINDAKİ ÇATLAKLARI GÖSTERDİİBB Meclisi'nde tartışılan Melen Barajı'nın son durumu hakkında da açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, barajdaki çatlakların fotoğraflarını gösterdi.Geçtiğimiz aylarda Melen Barajı'nı ziyaret etmesine rağmen konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadığını, İSKİ Genel Müdürü'nü DSİ ile görüştürerek sorunun bir an önce çözülmesi için talimat verdiğini aktaran İmamoğlu, 'Melen Barajı ile ilgili ilk konuşan 'İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı. Ne yapacaksın" diyen Sayın Cumhurbaşkanıdır. Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir. İnşaatın yığma taş ile yapılması önerildiği halde betonla yapılmasıdır. İSKİ Genel Müdürümüzü DSİ ve Bakanlık ile ilişkilendirilerek projenin düzeltilmesi için 2020'de kaynak ayrılmasını talep ettik. Ancak yapım için bütçe tahsis edilmedi. Yapılan barajın parasını İSKİ yani İstanbullular ödüyor" ifadesini kullandı.KÖYLERDE SU İNDİRİMİ İÇİN YETKİ TBMM'DEİmamoğlu, MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın gündeme getirdiği kanun değişikliği nedeniyle İSKİ'nin uygulayamadığı, 'İstanbul'daki 33 köyün köy statüsünün 5 yıl daha uzatılarak su faturalarının 1 liradan ödenmeye davam etmesi" önerisiyle ilgili ise 'Bakış açınızın yanındayım. Ancak, kanun değişikliği var. Bu konu İBB Meclisi'nin değil TBMM'nin konusudur. Beraber Ankara'ya gidelim. Bunu lütfen partileriniz TBMM'de dile getirsin. Bizim partimiz de dile getirecek. Bu haliyle kanuna aykırı bir konuyu burada konuşmayalım" şeklinde konuştu.