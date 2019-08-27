İmamoğlu'ndan otogar açıklaması

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa 'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarıyla ilgili yaptığı açıklamada " Kayyum değil. Otogarın sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Süresi dolduğu için yönetime otoparkını devraldığımız gibi işletmesini de devralmamız hususunda tebliğimizi yaptık. Süre dolmak üzere" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "Esenler'deki Otogar yönetimine ihtarname çekerek boşaltmasını istemişsiniz. Otogarı yönetmesi için kayyum mu atayacaksınız?" şeklindeki bir soru üzerine şunları söyledi:

"Kayyum değil. Otogarın sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Süresi dolduğu için yönetime otoparkını devraldığımız gibi işletmesini de devralmamız hususunda tebliğimizi yaptık. Süre dolmak üzere. Oranın teslim alınmasıyla ilgili rutin işlemler yapılacak. İhmal edilmiş alanlar da yaşanan travmaların bir örneğidir. Biz bu tür alanların ihmal edilmemesi kamunun hak sahibi olduğu yerde de gidip hak sahibi olduğunu göstermesini örnekliyoruz. Bu hafta umuyorum işlemleri biter. Bir aksilik olmazsa çok yakın zamanda İBB halka ait bu alanın yönetimini de ele alarak huzuru ve işletme düzenini sağlayacak. Yeni otogar düzeninin oluşmasıyla ilgili oradaki sektör temsilcileriyle ortak çalışacağız. Hem Harem'i hem Esenler'i yeni yerlerine taşıyacağız. Hem Harem'i hem Bayrampaşa'daki otogarı toplum lehine en iyi kullanacağımız projelerimizi hazırlıyoruz. Yeni bilgi 15 gün içinde tüm malzemeleri boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler. Öyle bir beyanda bulunmuşlar. Muhtemelen arkadaşlarım da bu makul süreyi onlara tanıyacaktır. Ondan sonra da belediye olarak burayı işleteceğiz."

- İstanbul