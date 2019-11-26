?İmamoğlu'ndan Pendik Belediyesi'ne ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11'nci ilçe belediyesi ziyaretini Pendik Belediyesi'ne yaptı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından kapıda karşılanan İmamoğlu'na çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. İkili, daha sonra Cin'in makam odasına geçti. "Bugün, Pendik Belediye'mizdeyiz" diyen İmamoğlu, "Başkan'ımızla Pendik'le alakalı İBB'mizin eş güdümlü çalışmalarımızı masaya yatıracağız. Hangi konular öncelikli, hangi projeler var, hangi safhada ve Pendik'in İBB'den bundan sonraki beklentileri nelerdir? Gündemimiz bu. Bütün belediyelerimizi geziyoruz. İnşallah seri davranıp, bu yıl içinde tüm belediyelerimizi bitirmek niyetindeyiz. Biraz zorlanacağız ama elimizden gelen çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU: "HEPİMİZE BAŞARILAR"

İlçe belediyesi ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini vurgulayan İmamoğlu, "İlçenin kendi bakış açısıyla büyükşehiri yorumluyoruz. Aynı zamanda ilçenin kendi güncel hayatından öncelikli ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Bu, yerinden yönetimin aslında ne kadar değerli olduğunun da bir göstergesi. 39 ilçe belediyesi ile koordineli çalışmak, bizim en önemli duyurularımızdan birisiydi. Biz de bunu mutlaka koruyacağız görevimizin son gününe kadar. Çünkü eş güdümlü olmayan hiçbir çalışma İstanbul'a fayda vermez. İstanbul'a bütün olarak bakıyoruz 39 ilçe belediye başkanımızla. Bu anlayışla bölge koordinasyon masalarımızın da sevk ve koordinasyonunu önemsiyorum. Çünkü orada birbirine yakın gündemlerle sürece bakan belediye başkanlarımızın, aynı masada kendi sorunlarını tartıştığı ve İBB'nin koordinatörlüğünde hızlıca çözüm bulduğu bir bölge masası şeklinde 10 bölge tanımlamıştık. Bu çalışmalarımız da Aralık ayında ilk startını verecek. Hepimize başarılar. Neticede İstanbul halkı, kazanan olsun. Baktığımız pencere o" dedi.

CİN'DEN İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Cin de "Nezaket ve çalışma ziyaretinde bulunuyorlar. Pendik'le ilgili devam eden projelerimiz ve İBB ile beraber yaptığımız projelerimiz var. Bundan sonra planladıklarımız var. Bunları kendilerine bir sunum yapacağız. Bundan sonraki süreçte o projelerin, yatırımların ilerleyişiyle ilgili bir ısrar etmiş olacağız" ifadelerini kullandı. Makam odasındaki kısa sohbetin ardından İmamoğlu ve İBB üst yönetimi, başka bir salonda, Cin ve Pendik Belediyesi yöneticileri ile bir araya geldi. İmamoğlu ve Cin, yaklaşık 2 saat süren sunumun ardından saha incelemesinde bulunmak için belediye binasından birlikte çıktı. İmamoğlu'nun belediye binasında olduğunu öğrenen çok sayıda vatandaş, İBB Başkanı'na sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, Cin ve beraberlerindeki heyetler, E5 Pendik tersane kavşağı devam eden alt geçit yatırım alanına geçerek, bölgeyi inceledi.