İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kazandığımızı biliyorum. Tutanakların son halini almasını bekliyoruz. Elimizdeki verileri açıklayacağız. 40 dakikayı bulan AA'nın suskunluğu benim için AA'yı itibarsızlaştırıyor!" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"KAZANDIĞIMIZI BİLİYORUM"

AA, Lütfen manipülasyonun parçası olmayın! Kazandığımızı biliyorum. Tutanakların son halini almasını bekliyoruz. Elimizdeki verileri açıklayacağız.

"BİZİM OYUMUZ YÜZDE 50"

36 dakikadır AA'nın girişi yoktur.Bir yerden haber mi bekliyorsunuz, tedirginliğiniz mi var?

Bu Türkiye'nin demokrasi meselesidir. Toplumun vicdan duygusu. Lütfen sandıklarınızı terk etmeyin. Demokrasinin kahramanı olacaklar. Ben de açık ve net söylüyorum. Kazandığımız biliyorum. Devlet adamlığım bunu açıklamama izin vermiyorum. AA'nın suskunluğu benim nezdinde itibarsız hale düşürmüşür. Bizim oyumuz yüzde 50, rakibimizin oyu yüzde 46.