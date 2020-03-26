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Ekrem İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız

Türkiye'de koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 75'e, vaka sayısının da 3629'a çıkmasının ardından bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sokağa çıkma yasağına işaret ederek "Doğru sosyal izolasyon için sokağa çıkma konusunda radikal kararlar almalıyız. En kritik günlerde en doğru kararları almak zorundayız" dedi.

26.03.2020 23:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsnedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 75'e vaka sayısının da 3 bin 629'a ulaştığını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, doğru sosyal izolasyon için sokağa çıkma konusunda radikal kararlar alınması gerektiğini ifade etti.

İMAMOĞLU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA İŞARET ETTİ

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medyadan şu sözleri paylaştı: "Küresel salgında can kaybımız ne yazık ki 75'e hasta sayımız da 3629'a çıktı. Verilere göre salgın Avrupa gibi ülkemizde de artmaya devam ediyor. Doğru sosyal izolasyon için sokağa çıkma konusunda radikal kararlar almalıyız. En kritik günlerde en doğru kararları almak zorundayız."

TÜRKİYE'DEKİ ÖLÜM VE VAKA SAYISI ARTTI

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünya yayılan Kovid-19 salgını Türkiye 'de hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bugün 7 bin 286 test yapıldığını ve bin 196 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 16 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı ise 3 bin 629'a ulaştı.

Ekrem İmamoğlu’ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel

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Ekrem İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız

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