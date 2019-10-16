İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması: 2020 yazında düzenleme çalışmaları başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yıllarda betonlaşmasıyla tartışma konusu olan Taksim Meydanı ile ilgili bilgi verdi. Taksim Meydanı ile ilgili önümüzdeki yaz düzenleme çalışmalarına başlanacağını ifade eden İmamoğlu, "Halka sorulacak, onların önerilerini alacağız." dedi.

İmamoğlu, Taksim Meydanı dışında önemli 6 meydanda da çalışmaların devam ettiğini belirtti.

HALKA SORULACAK

Özellikle Taksim Meydanı'nda yapılacak çalışmayı halka sorup öneri alacaklarını da söyleyen İmamoğlu, "Halktan gelecek geri dönüşler sonrası önümüzdeki yaza meydanın inşaatına başlayacağız" diye konuştu.

CUMHURİYET BAYRAMI, SOKAK BALOSU İLE 2 GÜN KUTLANACAK

İBB Başkanı İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da yapılacak kutlama etkinliklerinin 2 gün süreceğini açıkladı. Kutlamaların ayrıntılarını ise şöyle anlattı:

"Cumhuriyet Bayramı bu şehirde belki ilk defa bu kadar coşkulu kutlanacak. 28 Ekim'de çelenk koyma töreniyle Cumhuriyet Bayramı törenleri başlar bu bir gelenektir. 28 Ekim akşamı Sultanahmet Meydanı'nda yani Halide Edip Adıvar'ın da katıldığı meşhur o MilliMücadele Mitinglerinin yapıldığı o güzel meydanda tarihe not düşeceğiz. Bu buluşmayı tüm dünyaya servis edeceğiz.İçinde gösteriler, senfoni orkestrası, şiir dinletisi, konserler olacak. Cumhuriyetimizi hissettiren bir akşam olmasını istiyoruz. 29 Ekim günü hem Vatan Caddesi'ndeki resmi törenimizle hem de daha sonra Salacak sahilinde sokakta, caddede sahilde bir balo olacak. Herkesin oraya gelip Cumhuriyetimizi kutlamasını istiyoruz.Atamız'ın 'geldikleri gibi giderler' diye Boğaz'a bakıp bağımsızlık mesajını verdiği, Salacak'tan görerek bir nevi en büyük sokak balosunda bütün halkımızla bulaşacağız."