İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. İmamoğlu, " Türkiye'nin sonraki Cumhurbaşkanı siz misiniz?" sorusuna gülerek "Allah bilir" diye yanıt verdi.

BBC muhabiri Mark Lowen, 31 Mart yerel seçimlerinin gayriresmi sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanan, ancak iktidardaki AK Parti'nin itirazları nedeniyle oyların yeniden sayılması süreciyle karşılaşan CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ile bir röportaj yaptı.

"TEŞEKKÜRLER İSTANBUL" AFİŞİ

Lowen'ın "Teşekkürler İstanbul" afişiyle ilgili sorusuna İmamoğlu şu şekilde yanıt verdi:

"Kibar bir davranış değil. Yüksek Seçim Kurulu'nın sonuçları elimizde ve kimin önde olduğunu biliyoruz"

"SEÇİMLERDE ŞAİBE VAR" İDDİASI

AK Parti'nin 'Türk demokrasi tarihinin en büyük şaibesi' olduğu açıklamaları hatırlatıldığında, İmamoğlu, "Elbette katılmıyorum" diyerek şöyle devam etti:

"Düne kadar hükümet ile onun partisi Türkiye'nin en güvenilir seçim sistemine sahip olduğunu savunuyor, hiçbir sıkıntı yok diyor, Türkiye'nin seçim sistemini en övgülü şekilde anlatıyordu. Bu şekilde söylemeleri, başarısız olmalarına kılıf aramaları. Seçim gecesi sandık başlarında 1 milyon kişi görev yaptı. Sandık görevlileri şüpheli bir durum varsa şerhini koyar ve itiraz hakkını sabit kılar. Burada resmi uygulama böyledir. Ben kazandığımı bildiğim için bu kadar emin kendimi anlatıyorum topluma."

CUMHURBAŞKANLIĞI SORUSU

Türkiye'nin sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mudur" sorusuna İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

"Her şeyin bir sonu vardır. Partilerin hükümetlerin, hayatın kendisinin. Sayın Erdoğan iktidarda 17. yılını doldurdu. Sorunlar ve hoşlanmadığımız şeyler olmakla birlikte bu siyasi bir başarıdır. Elbette her şey gibi bunun da bir gün sonu gelecek. Cumhurbaşkanı olur muyum Allah bilir"