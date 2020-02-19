Haberler » Ekonomi » İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil - Ekonomi

İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan ve UKOME'ye bazı bakanlıklardan temsilcilerin katılımına olanak sağlayan düzenlemeyi sert bir dille eleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünyanın hiçbir aklı başında yöneticisinin, yönetiminin böyle bir hamle yapma ihtimali bile yok. Bu şaşırmışlık. İstanbul sizin oyuncağınız değil" dedi.

19.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:05

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediyesi ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. İmamoğlu, Resmi Gazete'de yayınlanan ve UKOME'ye bazı bakanlıklardan temsilcilerin katılımına olanak sağlayan düzenlemeyle ilgili soruya ise sert bir dille yanıt verdi.

"Güne göre, siyasi hesaba göre, siyasi iktidarın o günkü psikolojisine göre kanun hazırlamak dünyanın hiçbir yerinde yok" diyen İmamoğlu şunları söyledi:

"Dünyanın hiçbir aklı başında yöneticisinin, yönetiminin böyle bir hamle yapma ihtimali bile yok. Bu şaşırmışlık. Şaşkınlık. Yani oyuncağı elinden alınmış bir çocuk ağlar ya; öyle bir durum.

"SİZİN DE HAYATINIZ 83 MİLYON İNSAN OLSUN"

Burası sizin oyuncağınız değil. Burası İstanbul. Kadim bir kent. Bugün Ekrem var, yarın başka birisi var, dün başka birisi vardı. Yani buna saygı duyup, birbirimize sarılsak, birbirimizle iyi geçinsek, güzel işler üretsek, konuşsak, ortak akılla işler üretsek…

Hayatınız siyaset mi? Hayatınız siyasi partiler mi? Hayatınız siyasi liderler mi? Benim hayatım; 16 milyon insan. Sizin de hayatınız, 83 milyon insan olsun; partiniz, siyasi egonuz değil."

UKOME açılımı nedir? UKOME ne iş yapar?UKOME açılımı nedir? UKOME ne iş yapar?

İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Ekonomi


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
19.02.2020 16:12:47