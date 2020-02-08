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İmamoğlu'ndan ulaşım zammı açıklaması

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İnanın maliyetlerin çok altında bir zam yaptık diyebilirim" dedi.

08.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:26
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İnanın maliyetlerin çok altında bir zam yaptık diyebilirim" dedi.
7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışı, 'deki CNR Expo Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Açılış programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili soruya, "Vatandaşımızın zamma tepki göstermesi kadar doğal bir şey yok" dedi.
Ekrem İmamoğlu, "3 yıldır, 2017'nin Mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ulaşımı var. Otobüslerimiz 3 yıldır zam yapmıyor ama Türkiye'deki bu zam fırtınasına bizim dayanma şansımız yok. Yakıt zammını, o tarihten bu tarihe vatandaşlarımız biliyor. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az 2 katı bir artışla mücadele ediyoruz. Bizim şu an yaptığımız, hizmetimizi sürdürebilme çabası ama vatandaşımızın yanında olma konusundaki çabamızdan ötürü de inanın o maliyetlerin çok altında bir zam yaptık diyebilirim. Bugünkü ekonomik koşullarda vatandaşımız haklı. Elbette ben trajikomik ifadelerde bulunan bazı siyasilere de gülümsüyorum. Sanki Ekrem İmamoğlu'nun zam yaptığı bir husus tek gündem" dedi.
İmamoğlu'ndan ulaşım zammı açıklaması

Ekrem İmamoğlu, Bakırköy, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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