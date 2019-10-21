İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na gar talebi: Gelin bu işi düzeltin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuk mücadelesi başlattığı Haydarpaşa ve Sirkeci Garı kiralama ihalesi ile ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı'na "Sayın Bakan, bakanlık yap. Gelin bu işi düzeltin. Madem bu güne kadar konunun dışında kaldınız, içinde olduğunuzda nasıl oluyor anlayalım. Bunu yapın, memleket bir takım yozlaşmalara karşı da bir düzelme hissetsin. İnsanlar şunu görmesin; kayırmacılıkla, torpille, onun bunun yakını olmakla değil de hakkaniyetle iş yürüyor desin insanlarımız" diye seslendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu incelemelerde bulunduğu Pendik Göçbeyli köyünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının depo sahalarının kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanılmak üzere TCDD'nin açtığı ve İBB'nin elendiği kiralama ihale ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarının "tartışmaların içinde yer almak istemedikleri için resmî bir açıklama yapılmayacağı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan

"BAKAN ADINA BİRİLERİ Mİ KONUŞUYOR"

İmamoğlu "Bakan adına birileri mi konuşuyor. Bu şeye benziyor; karnından konuşan tiyatrocular vardır ağzı kapalı mır mır mır. O iş öyle olmaz. Siz bakansanız bu ülkenin karayolları size aitse, TCDD size aitse, bu ülkenin bir kamu malını bir kamu kurumuna verme yetkisi cumhurbaşkanı tebliğinde o kadar açık ki. Bu milletin malını yine millete vereceksin. Kim olduğu belli olmayan 3000 TL maaşla geçinen bir adam kimse artık bilemiyoruz arkasında ne varsa, 15 yıllığına bu şehrin kültür sanat ve etkinlikler adına ticari faaliyette bulunmayacağı bir alanı verdim nasıl dersiniz? Allah aşkına. Bir kişinin vicdanına sığıyorsa desin ki 'bu benim vicdanıma sığdı İmamoğlu yanlış konuşuyor. 'Bu işin partisi olur mu Allah aşkına? Bu işin siyaseti olur mu? " dedi.

"BAKANLIK YAP"

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı'na seslenen İmamoğlu şunları söyledi: "Ben tekrar bakana diyorum ki; sayın bakan bakanlık yap. Gelin bu işi düzeltin. Madem bu güne kadar konunun dışında kaldınız, içinde olduğunuzda nasıl oluyor anlayalım. Bunu yapın , memleket bir takım yozlaşmalara karşı da bir düzelme hissetsin. İnsanlar şunu görmesin; kayırmacılıkla, torpille, onun bunun yakını olmakla değil de hakkaniyetle iş yürüyor desin insanlarımız. Ben geldim köyün emekçileriyle konuşup geleceklerini daha güzel nasıl yapabiliriz konuşuyoruz. Memleketin meselesi bu. Memleketin meselesi işsizlik vesaire. Bu işlerle uğraşmayın. Birinin oğlu, kızı, yeğeni mutlu olacak diye uğraşmayın. Gelin bu işi yol yakınken düzeltin. Üst mercilere taşımak istemiyorum. Sayın bakan size fırsat tanıyorum. Bakanlık yap."

"AHLAKSIZLIĞIN DANİSKASI"

İmamoğlu "Daha üst mercilerden kastınız nedir?" sorusuna da "Bu ülkenin biri olmazsa öbürü o da olmazsa öbürü kademe kademe hiyerarşi hiyerarşi gidiyoruz. Haddimizi biliriz. Nereden başlayacağımızı nereye doğru gideceğimizi biliriz. Günün sonunda ben 16 milyon insanın belediye başkanıyım. Gittiğim köye sokağa 'bana oy verdiniz mi' diye soruyor muyum? Böyle bir şey olur mu? Ahlaksızlığın daniskası. Onun için ben artık seçilmişler her ne kadar bazen yanlış cümleler etse de seçilmişler benim makamımı taşıyorlar. Bana ait 82 milyondan birey olarak benim. Kademe kademe yukarıya çıkarız. Orada da karşılık bulması bu memleketin bir devlete sahip olduğunun hissini uyandırır. Bir parti devleti değil millete ait bir devlet. Bu da topluma özgüven kazandır. Onun çabası içerisindeyim" yanıtını verdi.

"O FOTOĞRAFIN ALTINDA EZİLİR"

İmamoğlu Ulaştırma Bakanı ve ihaleyi alan şirketin sahibinin birlikte fotoğrafının ortaya çıktığının hatırlatılması üzerine de "En sonunda millet herkesin cezasını verir. Ama bugün için şunu söyleyebilirim; bir fotoğraf çok anlam ifade etmeyebilir. Benle de sokakta yolda herkes fotoğraf çekiniyor. Ama bu işe müdahale etmezse o fotoğraf çok anlamlı olur. Müdahale ederse bir anlamı olmaz. Olabilir insanı ziyaret etmiştir. Ama o fotoğraf bu sürece müdahale etmediği zaman o fotoğraf sayın bakan için çok anlamlı olur altından kalkamaz. Altında ezilir. Ben de istemiyorum. Ezilsin istemiyorum. Şahsen tanıdığım birisidir ezilsin istemiyorum" dedi.