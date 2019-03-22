İmamoğlu'ndan Üsküdar'da Pazar Ziyareti

Haber-Kamera: Onur MERİÇ/ İstanbul
DHA
Seçim çalışmalarını Üsküdar
'da sürdüren CHP
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
, Üsküdar Bahçelievler
'deki semt pazarını gezdi. İmamoğlu'na ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu, CHP Üsküdar Belediye başkan adayı Ahmet Kılıç
ile gazeteci Uğur Dündar
eşlik etti. Vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbet eden İmamoğlu, buradakilerle fotoğraf çektirdi.
Görüntü Dökümü:
------------------
-İmamoğlu ve beraberindekilerin pazara gelmeleri
-Pazarı gezmeleri
-Vatandaşlarla sohbet etmeleri
-Fotoğraf çektirmeleri
-Genel ve detaylar
Bahçelievler, Cumhuriyet Halk Partisi, Üsküdar, İmamoğlu, Güncel
Kaynak: DHA