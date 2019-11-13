İmamoğlu'nu hedef aldıktan sonra İBB'den çıkarılan Murat Kazanasmaz, Polis Radyosu'nda Genel Koordinatör oldu

Bir grup İBB çalışanı, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tekrar seçimlerinden tam 2 hafta önce İBB binası önünde Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan miting düzenlemiş, mitingde konuşmayı trafik uzmanı, İBB çalışanı Murat Kazanasmaz yapmıştı. Açıklamada "İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile 'israf' kavramına sıkıştırma 'insafsızlığı' gösterenleri kınıyoruz" denilerek Ekrem İmamoğlu protesto edilmişti. Kamuoyunda da tepkiye neden olan açıklamayı okuyan Murat Kazanasmaz'ın Ağustos ayında işine son verilmişti.

POLİS RADYOSU'NDA GÖREVE BAŞLADI

Kazanasmaz'ın bu ayın başında Polis Teşkilatı Haberleşme Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan ve Türkiye genelinde ulusal yayın yapan Polis Radyosu'nda göreve başladığı öğrenildi.

Sözcü'ye kısa bir açıklama yapan Kazanasmaz "Polis Radyosu Genel Koordinatörü" olarak görevlendirildiğini söyledi.