Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İmamoğlu'nu mail yoluyla tehdit eden şüpheli adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G. adliyeye sevk edildi.

09.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:16
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G. adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Ekrem İmamoğlu ölümle tehdit edildi! Emniyetin kılı kıpırdamıyor" başlıklı haber ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat'ın, 28 Mart'ta müdürlüğe gelerek, 27 Mart'ta müvekkilinin elektronik posta yoluyla tehdit edildiği beyanında bulunduğu anlatılan açıklamada, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Savcılığının konuyla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı. Açıklamada, 28 Mart'ta, savcılık talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, bahse konu şüpheli T.G.'nin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek ikametinin bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçildiği ancak ikamette farklı kişilerin oturduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.
Şüphelinin SGK kayıtlı çalışan olmadığı, değişik tarihlerde 21 farklı ilde konaklama kaydının bulunduğu ve yurt dışına çıkış yapmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin, aile yakınları üzerinden yapılan arama çalışmaları neticesinde, dün Ankara'da yakalandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şüphelinin ikametinde arama yapılması, dijitallerine el konulması ve İstanbul iline getirilmesi talimatları doğrultusunda şüphelinin İstanbul'a getirildiği ve adli makamlara sevk edildiği bildirildi.
Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanlarına sağlanan koruma hizmetlerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için de sağlanmaktadır. Emniyet teşkilatı gibi görevini canla başla yapan güzide bir devlet kurumunun haksız ve mesnetsiz iftiralarla yıpratılma gayretleri kamuoyunun takdirine arz olunur."
Bu arada, emniyetteki işlemlerinin ardından Eyüpsultan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli T.G. adliyeye sevk edildi. İmamoğlu’nu mail yoluyla tehdit eden şüpheli adliyede

Kaynak: AA

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 27 Mart, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908’e yükseldi Haberler
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Bilim Kurulu Üyesi, ’Şimdi tam zamanı’ deyip tiryakilere korona çağrısı yaptı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, "Şimdi tam zamanı" deyip tiryakilere korona çağrısı yaptı
Haberler ›› Güncel ››İmamoğlu'nu mail yoluyla tehdit eden şüpheli adliyede - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:05: Gürsululara mehteranlı motivasyon - Haber 20:04: Karantina apartmanında geniş güvenlik önlemleri - Haber 20:02: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu - Haber 20:02: Köln'de propaganda yapan PKK yandaşları cami duvarına boyayla yazı yazıp kaçtı - Haber 20:01: Çorum Belediyesi'nden trafik düzenlemesi - Haber 19:22: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler