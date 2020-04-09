İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Tuna Görgünoğlu ile ilgili kararını verdi.

"TEHDİT" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye getirilen şüpheli Tuna Görgünoğlu savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Tuna Görgünoğlu'nun "tehdit" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

ŞÜPHELİ ANKARA'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarınca yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aranan şüpheli Tuna Görgünoğlu, dün Ankara'da yakalanarak İstanbul'a getirilmişti. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, akşam saatlerinde adliyeye getirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Tuna Görgünoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadelerini içeren e- posta ile tehdit etmişti.

E-postada şu ifadeler yer aldı:

Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediği şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm.