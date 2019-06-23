23.06.2019 23:21
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İmamoğlu'nun başarısı, Çeşme'de de coşkuyla kutlandı

İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Çeşme'de, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.

Ekrem İmamoğlu 'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Çeşme 'de, Cumhuriyet Meydanı 'nda coşkuyla kutlandı.

Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, yenilenen seçimde yüzde 9,2 farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Çeşme'de de sevinçle karşılandı. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamaya, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci , Belediye Meclis Üyeleri, her yaştan Çeşmeliler ve tatilciler katıldı.

Bu akşam, saat 21.30'da gerçekleştirilen kutlamalara, Türk bayrakları, CHP ve İYİ Parti flamaları ile katılan vatandaşlar, geç saatlere kadar, şarkılar, marşlar ve türküler eşliğinde oynayarak ve halay çekerek, İmamoğlu'nun başarısını kutladı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu , Cumhuriyet Meydanı , Çeşme , İmamoğlu , Güncel

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