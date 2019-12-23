İmamoğlu'nun Cemevi açıklamasına eleştiri: 2006'da uyguladığımız kararı İstanbul'da ilk defa yapılıyormuş gibi görmek şaşırtıcı ve üzücü

23 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 6 aylık çalışma dönemi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki cemevlerinin ibadethane statüsünde yer alacağını belirtti. İmamoğlu'nun bu açıklamasına Taşdelen eski Belediye Başkanı Hüseyin Avni Sipahi'den eleştiri geldi. Sipahi, "2006'da Taşdelen Belediye Meclisi'nde aldığımız ve uyguladığımız kararı İstanbul'da ilk defa yapılıyormuş gibi görmek şaşırtıcı ve üzücü" ifadelerini kullandı.

"CEMEVİ'NİN SİYASİ PROPAGANDAYA ALET EDİLMESİ ÜZÜCÜ VE ÜRKÜTÜCÜ"

Sipahi, "2006 yılında Taşdelen Belediye Meclisi kararı doğrultusunda kısa zamanda Cemevi tapusunu yurttaşlarımızın hizmetine sunan ilk belediyeydik. Ekrem İmamoğlu, Beylükdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bu çalışmayı yapmış olsaydı daha değerli olurdu. Daha önce aldığımız kararı İstanbul'da ilk defa yapılıyormuş gibi anlatıyor. Cemevi'nin siyasi propagandaya alet edilmesi toplum adına üzücü ve ürkütücü" diye konuştu.