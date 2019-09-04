İmamoğlu'nun düğününe katıldığı damada "Terör örgütüne yakınlar" diyen Burhan Kuzu hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Batman'da katıldığı düğünün sahibi Cihan Yaşar, kendileri hakkında "Terör örgütüne yakınlar" diyen Burhan Kuzu hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun 'terör örgütüne üye olmakla' itham edip sonradan özür dilediği Cihan Yaşar, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

TWİTTER'DAN DUYURDU

Kuzu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Yaşar, "Değerli arkadaşlarım, kuzu hakkında avukatım sevgili Sima Baktas ile suç duyurusunda bulunduk. Asla geri adım atamayacağız! Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kuzu, Yaşar'ı 'terör örgütüne üye olmakla' itham tweetinin ardından yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz hafta sonu İmamoğlu'nun Batman'da katıldığı bir düğünle ilgili yazdıklarım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim.Yaşar ailesini ve genç çifti üzmek gibi bir niyetim asla yoktur. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cihan Yaşar ise, "Yok öyle! Mahkemede görüşeceğiz" diye yazmıştı.