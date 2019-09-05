İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 9 yaşındaki kız çocuğuna ve evli olduğu Dilek İmamoğlu'ya yönelik cinsel saldırı tehditleri içeren sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan ve tepkilere yol açan Hikmet Oğuz Beşel, ifadeye çağrıldı. Beşel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Düzce'de yaşayan Beşel'in, önceki paylaşımlarında ise HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailesine yönelik olarak yine cinsel saldırı tehditleri içeren paylaşımları ortaya çıkmıştı.

Beşel'in Türkiye'nin ilk Başbakanı İsmet İnönü adına açılan sayfadan İmamoğlu ve ailesine yönelik yaptığı paylaşım şöyle:

SERBEST BIRAKILDI

Söz konusu paylaşımlarıyla tepki çeken Beşel'in, ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi.

"ŞEHİT HABERLERİ GELİYORDU, O YÜZDEN KÜFÜR ETTİM"

Beşel'in, ifadesinde cinsel saldırı tehditleriyle dolu paylaşımlarını "Şehit haberleri geliyordu, o yüzden küfrettim" şeklinde savunduğu öğrenildi.