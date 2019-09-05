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İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımlarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailelerine yönelik cinsel saldırı imasında bulunan Hikmet Oğuz Beşel, ifadeye çağrılmasının ardından serbest bırakıldı.

05.09.2019 17:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 9 yaşındaki kız çocuğuna ve evli olduğu Dilek İmamoğlu'ya yönelik cinsel saldırı tehditleri içeren sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan ve tepkilere yol açan Hikmet Oğuz Beşel, ifadeye çağrıldı. Beşel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Düzce'de yaşayan Beşel'in, önceki paylaşımlarında ise HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailesine yönelik olarak yine cinsel saldırı tehditleri içeren paylaşımları ortaya çıkmıştı.

Beşel'in Türkiye'nin ilk Başbakanı İsmet İnönü adına açılan sayfadan İmamoğlu ve ailesine yönelik yaptığı paylaşım şöyle:

SERBEST BIRAKILDI

Söz konusu paylaşımlarıyla tepki çeken Beşel'in, ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi.

"ŞEHİT HABERLERİ GELİYORDU, O YÜZDEN KÜFÜR ETTİM"

Beşel'in, ifadesinde cinsel saldırı tehditleriyle dolu paylaşımlarını "Şehit haberleri geliyordu, o yüzden küfrettim" şeklinde savunduğu öğrenildi.

Hikmet Oğuz Beşel
İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, Politika, Güncel

YORUMLAR (49)
ASLİ ENVER YİLMAZ: Toplumda Sapiklar Neden Artti Merak Edenler Icin Yerinde Bir Haber ! Sebeb Her Ne Olursa Olsun ;Beğenmedin Madem ! Adam Gibi Eleştirini Yap Çekil ;Anaya Baciya Küfür Ne Demek Edepsiz !
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DELİDİR AMA!: Men dakka , dukka . . . . . Yazdıklarının anlamının ne olduğunu , veya sen ne amaçla yazdığını pek ala biliyorsun . Aklın sıra savcıyı kandırdın daha doğrusu kıvırdın . . . . . YARADANI NASIL KANDIRACAKSIN ? O nun karşısında kıvırtamazsın da .
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DÜRBÜNLÜ: tipinden belli karektersiz olduğu. . la askerlikde yapmamıştırda şehit haberleri geliyor diyorda acaba kaç tane şehit cenazesine gitti. bırak gitmeyi cenaze namazını bilirmi ?bir imtihan yapmak lazım
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BARIŞŞŞŞŞŞŞŞ: bunu serbest bırakan hakim savcı vijdanını yitirmiştir
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YENİ TÜRKİYE : Eskiden siyaset adamına yumruk at ailesine laf söyle vay halineydi direk hapse konurdu ama şimdi ise gelinen duruma bak ne yaparsan yap ne söylersen söyle kısacası herşey serbest cünkü Adalet korkusu yok Yönetim olmayan yerde Adalet de bu kadar olur Duamız bu yönde inşallah daha beter olaylar olmaz
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ADINIZI YAZIN: şehitleri bahane ederek milletin ailesine dil uzatan mahlukat.
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TÜRK: Sevmek zorunda değiliz diyarbakıra gidebilir teröre destek verenlerle görüşebilir kınarız kızarız amaaa kızına karısına böylesine alçakca adice bir yazıyı yazan bu yazıyı destekleyen insan değildir insanda olamaz
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ERKAN: GERCEK TÜRK: hmm , buna sen mi karar vereceksin ? Sen de adam ol o zaman , kulaklarin cinliyormu ?
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1234: Çakma Türk sende adam değilsin
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36 43
GERCEK TÜRK: ozaman adam olacak karisa kizini sövdürmeyecek
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