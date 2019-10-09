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İmamoğlu'nun esprisi ortamı kahkahaya boğdu

Millet Bahçesi'nde, İmamoğlu ve Göksu arasında yaşanan "mangal diyalogu", eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

09.10.2019 13:20İmamoğlu'nun esprisi ortamı kahkahaya boğdu

İmamoğlu, bahçede mangal yapılması kararının yanlış olduğunu belirtti, Göksu, halk oylaması yaptıklarını ve 'mangal yapılsın' talebinin çıktığını iletti. İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığı döneminden örnek verererek, "Beylikdüzü'nde baş edemedik, en son iptal ettik. Belki de İstanbul'un en güzel sahili, Beylikdüzü'nün o bakir sahili" dedi. Bundan sonra ikili arasında diyalog geçti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyelerine yaptığı ziyaretlerin beşincisini Esenler'a gerçekleştirdi. 39 belediye başkanı ile alınan karar uyarınca bir araya geldiklerini hatırlatan İmamoğlu, "Herkes seçilmiş belediye başkanı. 39 ilçemiz için de aynı şey geçerli. Biz de bu şehre bütüncül olarak hizmet etmek zorunda olan Büyükşehir Belediye başkanıyız. Tanım ve yol haritası çok net. Aksi olursa millet bizden hesap sorar" dedi.

İmamoğlu ve Göksu, daha sonra Esenler'deki bazı projeleri yerinde inceledi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde iki başkan arasında yaşanan diyalog, kahkahalara neden oldu. Göksu, "Bizim burada 2 bin 200 metre yürüyüş parkurumuz var. Bisiklet parklarımız var. Açık etkinlik alanımız var. Bizim bir de orijinal ayakkabısız girilen parkımız var. Yürüyüşünüzü ayakkabısız yapıyorsunuz. Çimde çakılda, odun kabuğunda, çamurda.." bilgilerini verince, İmamoğlu araya girip, "Elektriğini atsın diye" dedi. Aynı zamanda İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili olan Göksu'dan "Evet" yanıtını alan İmamoğlu, espriyi patlattı: "Meclisi gelmeden biraz yürü de öyle gel!"


Beylikdüzü, Göksu, Güncel

Kaynak: Bültenler

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