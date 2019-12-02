İmamoğlu'nun görüntülerinden sonra sosyal medyada Binali Yıldırım gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ümraniye'de bir lüks restoranda çekilen görüntülerinin yankıları devam ediyor. Sosyal medyada gündem olan içkili yemek masası görüntüleri sonrası AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Twitter'ın Türkiye gündeminde ilk 5'e girdi.

"2019 YILININ EN KIYMETİ BİLİNMEYENİ"

İmamoğlu'nun içkili yemek masasına göndermede bulunan sosyal medya kullanıcıları, Binali Yıldırım için "2019 yılının en kıymeti bilinmeyeni" şeklinde paylaşımlar yaptı.

YILDIRIM'IN DA KATILDIĞINI VURGULADILAR

İmamoğlu taraftarları ise bahsi geçen görüntüler için bu yemeğin her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini ve 2012 yılında bu geceye Binali Yıldırım'ın da katıldığını vurguladı.

İşte sosyal medyanın gündemi;