İmamoğlu'nun İBB Sözcüsü Ongun'u Ulaşım AŞ'nin başına ataması, AK Parti'ye yaptığı eleştiriyi akıllara getirdi

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un İBB'de Medya AŞ ve Ulaşım AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması kafalarda soru işareti oluşturdu. Seçimlerden önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Çalışmalarımızı liyakat sistemine göre yapacağız" ifadesi ile çelişen atama, akıllara AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ı getirdi. Kan'ın İBB'ye bağlı Medya AŞ'de çalışırken İBB bursuyla ABD'ye siyaset doktorasına gönderilmesini eleştiren İmamoğlu, eleştirdiği konunun benzerini kendisi yaptı. İmamoğlu, iş hayatı boyunca ulaşımla ilgili hiç bir sektörde çalışmayan Murat Ongun'u Ulaşım AŞ'nin başına atadı.

ANLAMLI BULMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

İmamoğlu AK Partili Ravza Kavakçı Kan'ın ABD'ye doktoraya gönderilmesine ilişkin, "Burada anlamlı bulmadığım tarafı ifade edeyim. Metro A.Ş'nin yani ulaşımla ilgili bir kurumun siyaset doktorası için bir çalışanına 5 yıla yakın burs sağlaması ve ABD'ye göndermesi hiç anlamlı değil." demişti.

Ravza Kavakçı Kan

BENZERİNİ KENDİSİ YAPTI

Ancak İmamoğlu'nun Ulaşım AŞ'nin başına, ulaşımla alakalı hiçbir tecrübesi olmayan Ongun'u atayarak AK Parti'yi eleştirdiği konunun benzerini yapması tepkilere neden oldu.

Murat Ongun

SORUMUZU YANITSIZ BIRAKTI

Haberler.com olarak tartışma yaratan konuyla ilgili Murat Ongun'a ulaşarak, söz konusu atamanın etik olup olmadığını sorduk. Hakkındaki iddiaları ciddiye almayan Ongun, alaycı bir tavırla "İBB'de 5 şirkette de yönetim kurulu başkanı olsanız, sadece bir şirketten maaş alırsınız" diyerek sorumuzu yanıtsız bıraktı. Ongun'un bu tavrı, mütevazı tavırlarıyla gündeme gelen İmamoğlu'nun sözcüsü olmayı haketmediği şeklinde yorumlandı.

Söz konusu atama ve Ongun'un tavrı hakkında İmamoğlu'nun nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.