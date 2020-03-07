İstanbul'da koronavirüs alarmı! İmamoğlu, mobil hijyen filosunu sahaya sürdü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrasya Gösteri Merkezi'nde mobil hijyen filosu tanıtım programına katıldı.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Burada yaptığı konuşmada salgına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Hassasiyet göstermemeiz gereken bir tehditle karşı karşıyayız. Her kamu görevlisi ciddiyetle yaklaşırsa umuyorum bu mücadeleden zarar görmeden kurtulacaktır. Tehdit edici bir bilgi henüz bize ulaşmadı. Tedbirli olmayı elden bırakmayalım" dedi.

"HERKESİN BİRBİRİNİ UYARMASINI İSTİYORUM"

Konuşmasının devamında "Herkesin birbirini, büyüklerini uyarmasını istiyorum" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Belediye olarak koruma önlemlerini yaygınlaştırarak bu salgına karşı mücadele edeceğiz."

İmamoğlu konuşması sonrası Avrasya Gösteri Merkezi'nde mobil hijyen filosunda incelemelerde bulundu.

İMAMOĞLU: BİZE ULAŞAN BİR VAKA YOK

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Laleli esnafını ziyaret ettiği esnada, bir gazetecinin "İstanbul'da koronavirüs vakası var mı?" sorusuna, "Bana ulaşan bir bilgi yok. Arkadaşlarımla yaptığımız görüşmelerde ve yapılan açıklamaların haricinde bize ulaşan bir bilgi yok" yanıtını vermişti.

"TOKALAŞMAYIN, ÖPÜŞMEYİN"

İmamoğlu "Siz de rahatsızsınız, kişisel olarak aldığınız önlemler var mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Var tabi, mümkün olduğu kadar sarılmamaya sadece tokalaşmaya (çalışıyorum.) Hatta bazen onu bile tercih etmeden başta evde çocuklarımı ve eşimi koruyarak dışarıda da insanlara bunu bulaştırmamaya dönük biraz mesafe koymak zorunda kalıyoruz. Bunun mesajını da verelim 'lütfen bu dönemde birbirinize geçici olarak mesafeler koyun.' Ama sevgide ve o gülen yüzde hiç eksilme olmasın. Ama bazen tokalaşmayın ki kesinlikle öpüşmeyi tercih etmek gerektiğini düşünüyorum. Allah korusun, yoğun bir bulaşıcı hastalık da var sadece corona virüsü değil."