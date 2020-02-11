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İmamoğlu'nun küfür ettiği ana ait olduğu öne sürülen video paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür ettiği iddiasının yankıları sürerken sosyal medyada o ana ait olduğu öne sürülen bir video paylaşıldı.

11.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, grup başkanları tarafından yapılan konuşmalar sırasında AK Partili Güngören ve İBB Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'nun oturduğu yerden "Kayak nasıldı" sözleri üzerine, İmamoğlu'nun kendisine küfrettiği iddiası krize neden oldu.

İMAMOĞLU'NU KIZDIRAN GÖNDERME

İBB meclis toplantısında, Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline gönderme yaparak sataştı. İmamoğlu'nun, mikrofon kapalıyken, salondakilerin duyamayacağı şekilde "Kayak g....ne girsin" diye küfür ettiği iddia edildi. İmamoğlu'nun yanındaki AK Partili Divan Katibi İBB ve Sultangazi Meclis Üyesi Onur Uygun bu sözleri duyup AK Parti Grubu'na iletti.

O ANA AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN VİDEO PAYLAŞILDI

Büyük tartışmaya neden olan olayın yankıları sürerken sosyal medyada İmamoğlu'nun küfür ettiği ana ait olduğu öne sürülen bir paylaşıldı.

Son Dakika: İBB MeclisiSon Dakika: İBB Meclisi'nde "İmamoğlu küfür etti" iddiası gerginlik çıkardı! AK Parti sıraları salonu terk etmek istedi

İmamoğluİmamoğlu'nun "Kayak nasıldı?" diye soran AK Partili Meclis Üyesi'ne küfür ettiği iddia edildi

İmamoğlu'nun küfür ettiği ana ait olduğu öne sürülen video paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel


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