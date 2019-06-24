Sosyal medyada çağrı: İmamoğlu'nun astığı Atatürk portresi geri gelecek

Ekrem İmamoğlu 'nun makam odasına astırdığı ve seçimin yenilenmesinden sonra yerinden indirilen Atatürk fotoğrafı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 23 Haziran seçiminde İmamoğlu 'nun yeniden başkan seçilmesinin ardından sosyal medyada binlerce kişi o fotoğrafın yeniden asılması için çağrıda bulundu.

SEÇİMİN İPTALİNİN ARDINDAN ATATÜRK PORTRESİ KALDIRILMIŞTI

YSK'nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya akşam saatlerinde İBB binasına gelerek görevine başlamıştı. Yerlikaya'nın İBB'de göreve başlamasının ardından Ekrem İmamoğlu 'nun başkanlık makam odasına astığı Atatürk portresi de kaldırılmıştı.

İMAMOĞLU, "TABLO KALSIN BEN GERİ DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

İmamoğlu , "Tablo kalsın. Ben oraya tekrar geri döneceğimi biliyorum. İkincisi ben onu hediye etmekten onur duyarım da dedim. Ama ısrarla bizim arkadaşlarımıza geri verdiler" diye konuşmuştu.

İmamoğlu, göreve başladığı gün makamının arkasında bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yana asıp, arkasına Atatürk'ün tablosunu koydurmuştu.

SOSYAL MEDYADA ÇAĞRI: O FOTOĞRAF YENİDEN ASILACAK

İmamoğlu'nun yeniden başkan seçilmesinden sonra sosyal medyada binlerce kişi o fotoğrafın yeniden asılması için çağrıda bulundu.

İşte o çağrılardan bazıları;