İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti

Tekrarlanan seçimlerin sonucunda 27 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, 8 günlük tatilini Bodrum'da geçiriyor. Geçtiğimiz akşam sanatçı Zülfü Livaneli'nin konserini izlemeye giden İmamoğlu'nun Livaneli sevgisi dikkat çekti.

İLK KONSERİNE KIBRIS'TA GİTTİ

İBB Başkanı İmamoğlu tatilini geçirdiği Bodrum'da Zülfü Livaneli'nin konserini izledi. Livaneli'nin birinci konserini Kıbrıs'ta, ikincisini İstanbul'da izleyen İmamoğlu, son olarak ünlü sanatçının Bodrum'daki konserine gitti.

SON ÜÇ AYDA ÜÇ KONSERİNE KATILDI

Böylelikle İmamoğlu son üç ayda üçüncü kez Livaneli konserine katılmış oldu.

SILA VE ALİ SUNAL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Zülfü Livaneli'nin sahnesine ünlüler akın etti. Sıla ve Ali Sunal ise konsere gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi.