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İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 3 ayda 3. kez Zülfü Livaneli'nin konserine gitti.

24.07.2019 17:30
İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti

Tekrarlanan seçimlerin sonucunda 27 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, 8 günlük tatilini Bodrum'da geçiriyor. Geçtiğimiz akşam sanatçı Zülfü Livaneli'nin konserini izlemeye giden İmamoğlu'nun Livaneli sevgisi dikkat çekti.

İLK KONSERİNE KIBRIS'TA GİTTİ

İBB Başkanı İmamoğlu tatilini geçirdiği Bodrum'da Zülfü Livaneli'nin konserini izledi. Livaneli'nin birinci konserini Kıbrıs'ta, ikincisini İstanbul'da izleyen İmamoğlu, son olarak ünlü sanatçının Bodrum'daki konserine gitti.

SON ÜÇ AYDA ÜÇ KONSERİNE KATILDI

Böylelikle İmamoğlu son üç ayda üçüncü kez Livaneli konserine katılmış oldu.

SILA VE ALİ SUNAL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Zülfü Livaneli'nin sahnesine ünlüler akın etti. Sıla ve Ali Sunal ise konsere gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti

Zülfü Livaneli, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Bodrum, Magazin, Güncel

YORUMLAR (9)
EY ÖZGÜRLÜK: Protest müzik seviyor demek ki tasavvuf sevecek hali yok. Ben bir ceviz ağacıyim Gülhane parkında. Gezi diye degistirsek mi acaba. Bu arada şiiri de çok severim.
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YELİZ: İSTANBUL UN ACİL PROBLEMLERİ VAR MAZBATAMI HEMEN VERİN DEMİŞTİN . . . . MAZBATASINI ALDI BODRUMA KONSERLERE KOŞTU BİZİM Kİ
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HAKKI: cübbelinin sohpetine gidecek degil ya
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SAADET VE SÜLOCULAR SAĞOLSUN: CUMA NAMAZLARINA GİTMEYİ BIRAKMIŞ , NEDE OLSA İŞİ BİTTİ ŞİMDİ KONSER , BAR PAVYON ZAMANI
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CCC06CCC: Ya maçta amigo yada konserde darbukacı tipik chp zihniyeti
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MUHTAR06: Kayahan''ın eline su bile dökemez reis karşıtı olduğu için gündemde
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ZAMAN DEDİĞİN ŞEY!!!!!!!!!: AKŞAMA KADAR ALLAH ALLAH AKŞAMDAN SABAHA KADARDA YALLAH YALLAH YÜRÜ BE BRE İMAMOĞLU SANATÇILAR ARKANDA HALK ARKANDA KİM TUTAR SENİ !!!!!!!!??????
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BAYCU NOYAN: nasil olsa keyif yapio artik hic calismadan para kazan, istanbula sifir hizmet gelecek 5 sene icin!!!!git konserlere git eglen dur ekraaam !!!
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ADALETÇİ: BUNLAR OTURUP ÇALIŞCAKTA BİZ GÖRCEZ. NERDE EĞLENCE ORDA OLURLAR BAŞKADA BİŞEY YAPMAZLAR. KONSERDEYDİM NE KADARDA ÇAĞDAŞ GÜLEÇ BAŞKANIM DİYİP KANDIRMAYA DEVAM.
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