İmamoğlu: Öğrencilere Aylık Akbil 50 TL, 25 Yaş Altına Ulaşım Yüzde 40 İndirimli Olacak

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul projelerini tanıttı. İmamoğlu toplu taşımalara yönelik projeleri kapsamında, öğrencilere aylık akbilin 50 TL, 25 yaşın altındakilere ulaşımın yüzde 40 indirimli olacağını söyledi. İmamoğlu milli ve dini bayramlarda ulaşımın herkese bedava olacağını açıkladı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"31 MART SEÇİMİ ANLAMLIDIR"

İstanbul Türkiye'nin gelişmesinin ana gücüdür. Türkiye'nin ekonomi, inovasyon, kültür, sanat ve yaratıcılık alanlarındaki küresel iddiasının, dünyayla rekabetinin temelidir. İstanbul'un kapasitesinin ve potansiyelinin heba edilmesi, Türkiye'nin global rekabette sınıf düşmesi demektir. O nedenle, 31 Mart yerel seçimi anlamlıdır.

"4+1 FORMÜLÜYLE PAHALILIĞI GERİLETECEĞİZ"

İstanbullu'lara verilen sosyal yardımları mümkün olduğunca artıracağız. 4+1 formülüyle İstanbul'da pahalılığı gerileteceğiz. İstanbullu'nun gıdaya harcadığı ulaşıma eğitime ve suya harcadığı parayı azaltacağız. Bunlar İstanbullu'ya çok rahat nefes aldıracak.

" İBB'NİN SOSYAL YARDIM BÜTÇESİNİ TAM 3 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Bunlara ek olarak artı 1 diyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal yardım bütçesini tam 3 katına çıkaracağız. Bu devasa şehir kendi yakın çevresinde kendi kırsalından ne yazık ki beslenemiyor. İstanbul çevresinde yapılan tarımsal üretimi verimli hale getirip artıracağız. Kent Gıda Konseyini kuracağız. İstanbullu ne yediğini bilecek. Halk Süt'ü ihtiyacı olan bölgelerde çocuklarımıza ücretsiz dağıtacağız.

"YENİ BEBEĞİ OLAN ANNELER, ULAŞIMDAN ÜCRETSİZ FAYDALANACAK"

Yeni bebeği olan anne çocuğu 4 yaşına gelene kadar anne ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. Çocuklar 12 yaşına kadar toplu taşıma araçlarına ücretsiz binecek. Öğrencilerin 85 lira olan aylık akbilini 50 liraya indireceğiz. Resmi, dini ve milli bayramlarda toplu taşıma tüm halkımıza ücretsiz olacak.

"İSTANBULLU MUSLUKTAN TEMİZ SU İÇEBİLECEK"

500 bin öğrencinin kırtasiye masraflarını karşılayacağız. Yemekhanesi olmayan okullara kumanya dağıtımı yapacağız. Hiçbir anne çocuğu aç mı açıkta mı sıkıntısı çekmeyecek. Mahalle evlerinde ücretsiz etüt merkezleri oluşturacağız. Sudan hanelere yüzde 40 indirim yapacağız. 5 yılın sonunda bizim utancımızdır, altyapı çalışmalarını tamamladığımızda İstanbullu musluktan temiz su içebilecek.

"EN AZ 200 BİN KİŞİYE İŞ BULACAĞIZ"

İBB'nin bahsettiğim projelerle genişleyen hizmet ağıyla 25 bin gence doğrudan istihdam sağlayacağız. Bölgesel istihdam ofislerini kuracağız. Yatırımcıyı yönlendireceğiz. İşsizliği yaratan eğitim sorununa odaklanacağız. İSMEK'ler daha yaygın hale gelecek. İstanbul'u kent enstitüleri ile tanıştıracağız. Girişimciliği destekleyeceğiz. İstanbul tanıtım ve yatırım ajansını kuracağız. İstanbul'u güvenli şekilde yatırım yapılabilir bir merkez haline getireceğiz. En az 200 bin kişiye bu beş yıl içerisinde iş bulacağız. İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinde 5 adet işçi sağlığı merkezleri açacağız. Bu şehirde yoksulluk diz boyu. Yoksullar için acilen kalıcı çözümler üretmeliyiz."