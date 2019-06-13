13.06.2019 20:39
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İmamoğlu, Ordu Valisi Yavuz'a hakaret ettiğini iddia eden Portakal'a cevap verdi!

İmamoğlu, Ordu Valisi'ne hakaret ettiğini iddia eden Fatih Portakal'a "Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum" şeklinde cevap verdi.

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın VIP kriziyle ilgili, "İmamoğlu'nun hakaret ettiğini duydum" sözlerine cevap verdi.

FATİH PORTAKAL'A TAVSİYE VERDİ

Soru-cevap kısmına geçildiğinde Ekrem İmamoğlu'na, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret iddiasıyla ilgili sözleri soruldu. "İmamoğlu'nun hakaret ettiğini duydum." diyen Fatih Portakal'ın sözlerine İmamoğlu, "Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum. Medyaya tavsiyem bu konuya yönelmek yerine, projelerimizi halka anlatmaları." dedi.

VALİ POLEMİĞİYLE İKİ ARKADAŞ TERS DÜŞTÜ

Bilindiği gibi Fatih Portakal ile Ekrem İmamoğlu, üniversite yıllarından ev arkadaşı. Özel bir dostlukları olan ikili, bu polemikle ters düştü.

İmamoğlu, Ordu Valisi Yavuz'a hakaret ettiğini iddia eden Portakal'a cevap verdi!
Fatih Portakal, Ordu, İmamoğlu, Magazin

YORUMLAR (29)
ALİ:basına tehdit valiye küfür biraz kendine gel
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HAKAN:Fatih portakal sunmak istiyordu , ismail i kıskandı. Şimdi saçmalıyor
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PASKALAR:Boş yapmayalım herşey çok güzel olacak
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SEÇİL:Söylenen kelime çok çirkin fakat adamın sabrını deniyorlar.elinden mazbatasını aldılar.Anadolu ajansının veri girmemesine rağmen kazandık diyipte konuşma yapanda sabredemedi ya..
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DÜRBÜNLÜ:İmamoğlunu aslaa yedirmeyiz.
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