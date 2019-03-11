İmamoğlu Pendik'te Miting Düzenledi

CHP
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
seçim çalışmaları kapsamında Pendik
'te miting düzenledi. İmamoğlu
, "Bugün vatandaşın en büyük sorunu yoksulluk, en büyük sorunu işsizlik, çevre... Mülteci sorunu var bu şehrin. Bu sorunlarla ilgili en ufak bir adım atmadılar. Hiçbir çözüm olmadılar. Her konuda çuvalladılar. Niye biliyor musunuz? Gözünüzü boyadılar. Yol dediler, köprü dediler. İnsanını unuttun mu yaptığın hiçbir işin önemi yok. Benim 5 gencimin 2'si işsizse gerisi boş" diye konuştu.
- İstanbul
İstanbul, Pendik, İmamoğlu, Güncel
Kaynak: DHA