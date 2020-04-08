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İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinin koronavirüs açısından riskli olduğunu işaret ederek, "Bu bölgede yapılaşma çok olduğu için hastalığın yoğunlaştığı görülüyor" dedi.

08.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:53

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı "İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası"nı değerlendirdi. İmamoğlu; Bağcılar , Esenler ve Bayrampaşa 'da yapılaşmanın çok olmasından dolayı salgının hızlı yayıldığını belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa'da yapılaşmanın çok yoğun olmasından kaynaklı virüsün yayılma hızının yüksek olduğunu belirten İmamoğlu, Anadolu Yakası'nda yapılaşmanın seyrekleşmesinden ötürü salgının bir nebze daha düşük olduğunu ifade etti.

İmamoğlu'nun açıklamalarından konu başlıkları:

"3 İLÇEDE HASTALIK YOĞUN"

"İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasıyla ilgili çarpıcı olan şu: özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bölgesinde yapılaşma çok olduğu için hastalığın yoğunlaştığı görülüyor. Bu harita bize Pandemi Kurulu'nda sunum yapıldı. Boşlukların az olduğu, yapılaşmanın fazla olduğu yerlerde salgın daha yüksek. Esenyurt örnek verildi. Anadolu Yakası bir nebze daha düşük. Silivri, Çatalca, Büyükçekmece'de zaten azalıyor ama yapılaşmanın olduğu yerde salgının yayılma hızı yüksek.

"VALİMİZE DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI SÖYLEDİM"

Sokağa çıkma yasağını İstanbul'daki bilim kurulumuz söylüyor. Cumartesi günü pandemi kurulumuz vardı, Valimizin toplantısı. Ben söylemiyorum, pandemi kurulundaki tıp insanları söylüyor. Sayın Valimiz de bunu duydu. Ben Valimize şunu söyledim 'Karar çıkmayacaksa bile bir kurul oluşturun. Bu kurul İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olması halinde oluşacak durumunu çalışsın. Kim sokağa çıkmalı, kaçı zaruri? Bunu önümüze getirin tartışalım' Benim bu feryadımın birkaç hafta sonra değeri düşüyor."

İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Etiketler: Bayrampaşa, İstanbul, Bağcılar, Esenler, Güncel
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