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İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu

Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanıp İBB Başkanı olmasının ardından İBB'deki genel sekreter yardımcılığı görevinden istifa eden Adil Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu. Karaismailoğlu, İBB'deki istifasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atanmıştı.

28.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:27

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olarak seçilmesinden ardından bulunduğu İBB genel sekreter yardımcılığından istifa eden Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan kararname ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı.

28 Haziran tarihinde İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı.

İBB'DEN İSTİFA ETTİ, BAKAN OLDU

İstifa eden genel sekreter yardımcılarından Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atanmıştı. Erdoğan, Karaismailoğlu'nu görevine son verilen Cahit Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede şu ifadeler yer aldı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Adil Karaismailoğlu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır."

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

1969 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. Mayıs 1995'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başladı. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT'nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.

23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından görevinden istifa etti. 20 Eylül 2019'da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak atanan Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

İBB’deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Cahit Turhan, Politika, Ekonomi, Güncel

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İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu

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