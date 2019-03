İmamoğlu Seçim Çalışmalarını Adalar'da Sürdürdü

Kaynak: DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Adalar'da sürdürüyor. Saat Meydanı'nda seçmenlere hitap eden İmamoğlu, "Lütfen 31 Martta sandığa ve oylarınıza tüm İstanbul'un oylarına sahip çıkalım" dedi.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bostancı İskelesi'nden gazi ve şehit yakınları ile birlikte Adalar'a geçti. Vapurda şehit yakını, Kıbrıs ve Kore gazilerinin '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kutlayan İmamoğlu'na Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, eşi Dilek İmamoğlu ve çok sayıda partili eşlik etti."ÇANAKKALE RUHU BİZİ AYAKTA TUTAN EN DİRİ RUHTUR"Vapurda gazilerle sohbet eden İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemine değinerek, "O güzel büyük mücadeleyi veren kahramanları sevgi ve saygı ile anıyorum. Hiçbir zaman Çanakkale ruhunu ruhumuzdan eksik etmemeliyiz. Çanakkale ruhu, bizi bir araya getiren ve her koşulda bizi bir arada tutan ruhtur. Bu ruhun içinde herkes vardır. Bu vatanı vatan bilen, inancı ve hayata bakışı ne olursa olsun. İnanın Çanakkale ruhu bizi ayakta tutan en diri ruhtur. Hiçbir zaman eksilmeyecek ve artarak devam edecektir." dedi."FAYTONCULARIN SORUNLARINDA HER KOŞULDA İŞİN İÇİNDE OLACAĞIZ"Öğle saatlerinde Büyükada'ya gelen İmamoğlu, Adalar ile simgeleşmiş mimoza çiçekleri ile karşılandı. Büyükada'da İmamoğlu'na CHP'nin Adalar Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erdem Gül eşlik etti. Adalar'da esnafla tokalaşan İmamoğlu, Ak Parti Adalar İlçe Teşkilatı'na da uğrayarak seçimlerde başarılar diledi. Bu sırada bir esnaf, İmamoğlu'na şans ve uğur getirmesi için nazar boncuklu bileklik hediye etti. Ardından Saat Meydanı'nda seçmenlere hitap eden İmamoğlu, Adalar'a yönelik projelerinden bahsederek, Adalar'ın ihmal edilen tüm sorunlarını tek tek çözeceğini ifade etti. Adalar'daki fayton sorununa değinen İmamoğlu, "En insani ve vicdani kurallarla hayvanları koruyarak, hayvanların bakımı ve çalışması ile ilgili süreçleri denetleyerek hep beraber, ahlaklı bir biçimde süreci koruyup kollayacağız. Faytoncuların sorunlarında her koşulda işin içinde olacağız. Kimseyi aldatmayacağız" diye konuştu."31 MARTTA SANDIĞA VE OYLARINIZA TÜM İSTANBUL'UN OYLARINA SAHİP ÇIKALIM"Ekrem İmamoğlu, "31 Mart'ta sandıklarda görev alın. 31 Mart'ta lütfen yanımızda olun. Biz tedbirlerimizi aldık. Hiç endişeniz olmasın. Bu kardeşiniz tam 11 seçim yönetmiş bir siyasi tecrübeye sahip. 1 oyun ne demek olduğunu iyi bilirim. 1 oya dahi sıkıntı gelmeyecek. Ben bir başka partiye verilmiş tek bir oy istemiyorum kardeşim. Ama benim için atılmış bir oyun da heba olmasına asla müsaade etmeyeceğim. Bu noktada işbirliğine ihtiyacımız var. Herkesi göreve davet ediyorum. Lütfen 31 Martta sandığa ve oylarınıza tüm İstanbul'un oylarına sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.- İstanbul