İmamoğlu Seçim Çalışmalarını Çatalca'da Sürdürdü

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Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Çatalca'da ziyaretlerde bulundu. Burada düzenlenen mitingde konuşan İmamoğlu, "Çatalca ve onun gibi ilçelerimiz aslında İstanbul'un en kıymetlisi, biz bunu Çatalca'ya hissettirmek istiyoruz. Biz Çatalcalının kendi hazinesi olan bu toprakları Çatalcalının en iyi şekilde değerlendirmesine fırsat tanımak istiyoruz. Kimsenin oyuncağı olmasını istemiyoruz" dedi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı İmamoğlu Çatalca'da önce 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İlyas Çokay Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Çalışanların gününü kutlayan İmamoğlu, sonrasında pazar ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.İmamoğlu ziyaretlerin ardından Çatalca Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. İmamoğlu, "Size hizmet etmek istiyorum ve sizin 5 yıl boyunca gurur duymanızı istiyorum. Beni 5 yıl boyunca gördüğünüzde 'Bu kardeşimizi iyi ki seçmişiz' demenizi istiyorum. Bunu size yaşatmak istiyorum. Biz bu kentin kırsalı üretsin istiyoruz. Bakın sadece Çatalca'da 150 bin hektarın üzerinde tarım alanı var. Biz Çatalca'yı birilerinin heba etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Dünyanın en gelişmiş kentlerinde yanı başında bulunan kırsallar en değerli yerleridir. Oraya insanlar giderler, ziyaret ederler, alışveriş yaparlar, tarım ürünü alırlar, evlerine dönerler. Hem mutlu olurlar, hem keyif alırlar, hem enerji depolarlar. Dolasıyla Çatalca ve onun gibi ilçelerimiz aslında İstanbul'un en kıymetlisi, biz bunu Çatalca'ya hissettirmek istiyoruz. Biz Çatalcalının kendi hazinesi olan bu toprakları Çatalcalının en iyi şekilde değerlendirmesine fırsat tanımak istiyoruz. Kimsenin oyuncağı olmasını istemiyoruz" diye konuştu.İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı olunca söz veriyorum, düzeltiyorum. Köylü İmamoğlu olarak söz veriyorum. Köy çocuğuyum ben. Sizin köylerinizi doğduğum köy gibi bilip, başımın üstüne koyup, sizin üretiminizi destekleyen, özellikle kadınların patronluğunda, sizin sosyal haklarınızdan tutun, kooperatifleşmenize, bir arada hareket etmenize, ürünlerinizin bir gıda zinciri şekliyle ister İstanbul'a nakline, ister bu merkezde ya da köylerinizde en güzel yerleri vereceğim.16 milyon müşteriniz hazır. 16 milyon insana servis etmenize ben yardımcı olacağım. Bu konuşmamdan sonra, arazilerinizin değerinde yüzde 50 artış olacak. Güleceğiz, gülümseyeceğiz.Görüntü Dökümü:---------------------Devlet hastanesi girişinden görüntüler-Tıp çalışanlarının bayramını kutlaması-Miting alanında halka sesleniş-Detaylar