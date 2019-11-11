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İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi hakkında konuştu: İsrafa sebep olacaktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptaline ilişkin, "Hem arazinin değeri, hem kapsadığı alan 1 buçuk katrilyonluk bir israfa sebep olacaktı. Yapmayacağız demiyoruz, yapacağız. İki tane yerimiz var, üç de olabilir." dedi.

11.11.2019 21:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:31İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi hakkında konuştu: İsrafa sebep olacaktı

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptaline ilişkin, "Hem arazinin değeri, hem kapsadığı alan 1 buçuk katrilyonluk bir israfa sebep olacaktı. Yapmayacağız demiyoruz, yapacağız. İki tane yerimiz var, üç de olabilir." dedi.


İmamoğlu, başkanlığında Saraçhane'de düzenlenen İBB Meclis kasım ayı toplantısında AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun İleri Biyolojik Artıma Tesisi Projesi'nin iptaline ilişkin değerlendirmelerine yanıt verdi.

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Ekrem İmamoğlu, Tevfik Göksu, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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