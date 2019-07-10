İmamoğlu sonrası İBB'de bir istifa daha geldi

23 Haziran seçimleri sonrası Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) seçilmesi sonrası, istifa eden daire başkanlarını bir yenisi daha eklendi. Bu kez de İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek görevinden istifa etti.

İSPARK'IN YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Mehmet İhsan Şimşek, son dönemde zarar tartışmaları ile gündeme gelen İSPARK'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. İSPARK'ın internet sitesinde yer alan yönetim kurulu listesine göre, Şimşek bu görevini hala sürdürüyor.

7 YILDIR AYNI GÖREVDEYDİ

Şimşek, 2004 yılı yerel seçimleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne atandı. 2012 yılında ise Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı görevine getirildi. Şimşek bu görevi 7 yıldır sürdürüyordu.