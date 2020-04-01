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İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını sonrası yardım kampanyası başlatan CHP'li belediyelere yönelik olarak "Başka bir devlet oluşturmak" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. İmamoğlu, "Ben bunu dile getirecek olsam direkt söylerdim, ama o cümlelerin tek kelimesini bile bana söylemedi" dedi.

01.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Ülke TV'de katıldığı bir programda CHP'li belediyelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlattığı bağış kampanyaları için "O zaman HDP'li belediyeler çıksın istedikleri yardımı toplasın, PKK'ya istedikleri gibi göndersinler", "Devlet, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, 'Ben yardım topluyorum' dersen, siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

"SOYLU İLE TELEFONDA KONUŞTUK BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİ"

İmamoğlu, Soylu ile o sözleri söylediği televizyon programından bir süre önce 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptıklarını, o görüşmede böyle bir şey söylemediğini aktardı.

"ÇOK TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA"

İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözleriyle ilgili şunları kaydetti: Aslında cevap vermeyi düşünmüyorum, polemiğe girmek de istemiyorum. Bu sözleri sabah gördüm. Sayın Bakan dün akşam söylemiş. Öğrenince doğrusu üzüldüm. Çok talihsiz bir açıklama. Çünkü o sözleri sarf etmeden 3-4 saat önce Sayın Bakanla tam 40 dakika süren bir telefon görüşmemiz oldu. Gayet nezaketli bir dille süreci paylaştı. Orada neden bloke ettiklerini sordum, o da kurallara aykırı olduğunu söyledi, bağış değil, yardım kampanyası yapıyorsunuz dedi, ben de nereden baktığınıza bağlı deyip haklarımızı savundum.

"HERHALDE KAMERALAR İYİ GELMİYOR SAYIN BAKAN'A"

Ama işte bu ayrı devlet kurmak istediğimiz iddiası filan hiç gündeme gelmedi. Hatta ben ortaya çıkardığımız, organize vaziyette otobüste kalabalık yapanlara dair konuyu sormasını bekledim, ben olsam sorardım, onu dahi açmadı. Sonra da çıkıp bu sözleri söylemiş. Herhalde kameralar iyi gelmiyor, yaramıyor Sayın Bakana.

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NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını sonrası başlattıkları yardım kampanyalarının banka hesaplarına bloke koyulmasıyla ilgili konuşmuştu. Soylu, yardım toplamanın vali iznine tabi olduğunu belirterek, "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet oluşturmak istiyorsunuzdur. Bunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yarım saat anlattım." tepkisi gösterdi.

İmamoğlu, Soylu’nun ’Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz’ sözlerine yanıt verdi
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel

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Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun 'Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz' sözlerine yanıt verdi

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