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İmamoğlu söz verdi: İSMEK'te Kürtçe dil kursu açılacak

Hakkı Savunanlar Platformu yöneticileriyle İBB binasında görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, platformun Kürtçe dil kursu talebini gerçekleştireceklerini açıkladı.

20.09.2019 10:43İmamoğlu söz verdi: İSMEK'te Kürtçe dil kursu açılacak

Hakkı Savunanlar Platformu ile görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce gündeme gelen Kürtçe dil kursu talebiyle ilgili açıklamada bulunarak, "İSMEK'lerde Kürtçe dil kursu kesinlikle açılacak" dedi.

Platformumuzun daha önce sıkça talepte bulunduğu İSMEK'lerde Kürtçe dil kursunun kesinlikle açılacağını dile getiren İmamoğlu'nun bu kararını Hakkı Savunanlar Platformu üyeleri Twitter'dan, "Hakkı Savunanlar Platformu ile görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Platformumuzun daha önce sıkça talepte bulunduğu İSMEK'lerde Kürtçe dil kursunun kesinlikle açılacağını dile getirdi." diye duyurdu.

KILIÇDAROĞLU DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz ay İSMEK'te Kürtçe dil kurslarının açılacağını Kılıçdaroğlu duyurmuş Kürt dili mezunlarını orada istihdam edeceklerini açıklamıştı. Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu, "Kürt edebiyatı vardır. Kürtçe kadim bir dil. Kürtler dün ortaya çıkmış değil. Tarihsel derinliği olan bir kültürü vardır. Kürt edebiyatının, sinemasının, sanatının ve resminin olması lazım. Olacaktır zaten. Bunu ne engellemeye ne de ötelemeye kimsenin gücü yetmez. CHP olarak yerel yönetimlerde bu hizmeti vermek istiyoruz. Örneğin Kürtçe dil kurslarının yanı sıra Türkçe bilmeyen yaşlılara Kürtçe bilen sağlık personeli ile hizmet verebilecek bir çalışma yapacağız." demişti.

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu: İBBKürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu: İBB'de Kürtçe kursu açılacak


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel

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