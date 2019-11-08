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İmamoğlu tartışma yaratan 'Kahramanın Yolculuğu' kitabı hakkında konuştu: Kendimi 'kahraman' diye tanımlamıyorum

İstanbul seçimini anlatan 'Kahramanın Yolculuğu' kitabının yazarını, "Kimse CHP'nin emeğine saygısızlık edemez" diye eleştiren Kaftancıoğlu'nun sözlerini Ekrem İmamoğlu değerlendirdi. İmamoğlu, "Necati Bey'in bu bakışı çok değerli ama şerh koyuyorum, ben kendimi kahraman diye tanımlamıyorum." dedi.

08.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:17

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kampanya direktörü Necati Özkan ile Canan Kaftancıoğlu'nu karşı karşıya getiren "Kahramanın Yolculuğu" kitabı ile ilgili konuştu. Özkan'la 6 yıldır birlikte çalıştıklarını aktaran İmamoğlu, "Herkesin bir bakışı olacaktır. Ama kitabın şu noktasına bir şerh koyuyorum o da şu; Her ne kadar kendisi beni kahraman diye tanımlasa da ben kendimi kahraman diye tanımlamıyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasının direktörlüğünü yapan Necati Özkan'ın, 'Kahramanın Yolculuğu' isimli kitabı hakkında açıklama yaptı.

İmamoğlu tartışma yaratan kitap ve Necati Özkan hakkında şu açıklamayı yaptı:

Necati Beyle uzun yıllardır beraberiz. Kendisiyle organik bir tanışmamız var. Necati Bey'in profesyonel bir meslek yaşamı var. Benim de kendim olmak gibi bir huyum var. Onun da katkılarıyla önümüzdeki taşları temizlediği bize yol arkadaşlığı yaptığı bir süreç yaşıyoruz altı yıldır. 6 yıla sığdırdığımız en büyük başarı seçimi.

"NECATİ BEY'İN BU BAKIŞI ÇOK DEĞERLİ"

Kendi gözüyle bu sürecin nasıl bir süreç olduğunu kampanya dilinin neyi etkilediğini Necati Bey'in bu bakışı çok değerli bir bölüm. Herkesin bir bakışı olacaktır. Ama kitabın şu noktasına bir şerh koyuyorum o da şu; kitabın şu noktasına bir şerh koyuyorum o da şu; Her ne kadar kendisi beni kahraman diye tanımlasa da ben kendimi kahraman diye tanımlamıyorum. Çünkü insan kendine kahraman dememeli, kahraman olmak büyük sorumluluk ister, zaman ister olgunluk ister. Ben sadece bir başlangıca imza atmış. Daha büyük bir imza atmak isteyen hizmet etmek isteyen bir belediye başkanıyım" dedi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul seçimini anlatan 'Kahramanın Yolculuğu' kitabının yazarı Necati Özkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından, "Kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışıyor. Kimse CHP'nin emeğine saygısızlık edemez" diye eleştirilmişti. Özkan da bu sözlere yanıt olarak, "Ben Sayın İl Başkanı'nı Canan Hanımı severim, takdir ederim. Meselenin ne olduğunu bilmiyorum, inşallah öğrenirim. Ortada bir yanlışlık varsa, o yanlışlığın ne olduğunu daha iyi kavrarım diye düşünüyorum." demişti.

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İmamoğlu tartışma yaratan 'Kahramanın Yolculuğu' kitabı hakkında konuştu: Kendimi 'kahraman' diye tanımlamıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel


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