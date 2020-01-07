İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun annesinin cenazesine katıldı. İmamoğlu cenazede, siyasette rakibi olan Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi.

ANNE ACISI YAŞAYAN GÖKSU'YU YALNIZ BIRAKMADI

Esenler Belediye Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'nun annesi vefat etti. Acılı ailenin cenaze merasimine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'da katıldı. İmamoğlu, mecliste en çok atıştığı isimlerden biri olan Göksu'yu, anne acısı yaşadığı günde yalnız bırakmadı.

SARILARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İmamoğlu, siyasette rakibi olan ve özellikle meclis oturumlarındaki atışmalarıyla gündeme geldiği isimlerden biri olan Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu'yu Birlik Mahallesi Hacı Emsal Avcı Taş Camii'nden son yolculuğuna uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, belediye başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'ya ve yakınlarına baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU VE YILDIRIM'DA KATILDI

AK Parti'den olaylı bir şekilde istifa ederek yeni kurduğu Gelecek Partisi'yle siyaset sahnesinde yoluna devam eden eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da cenazeye katılanlar arasındaydı.