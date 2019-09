İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının üst mahkemede bozulacağına inandığını söyledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 7 yıl önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle hapis cezasına mahkum edildi.

Bu kararı değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararın üst mahkemede bozulacağına inancının tam olduğunu belirterek, "Bu kararı bozacak hukukçuların olduğuna inanıyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte basın açıklaması düzenledi.

"HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM"

Kararın can sıkıcı olduğunu belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: " Bu kararı kabul etmiyoruz. Canan hanımın yanındayız. Her zaman da yanında olacağız. Türkiye'nin hukuk yoluyla gündem yaratarak insanları suçlayarak yargılayarak insanları kutuplaştırmak gibi bir yönteme ihtiyacı yok. Sabah da bu uyarımı yapmıştım. Canan hanım, Türkiye'nin kurucu partisinin ve en büyük kentinin il başkanıdır. Bu hukuksuzluğun üst mahkemelerde giderileceğine inanıyorum. En doğru kararı vereceklerine düşünüyorum. Canan Hanım'a sonuna kadar destek olacağım. Her zaman yanındayım, yanında olacağım."

TUNÇ SOYER: HİÇ HAK ETMEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Canan Hanım'ı yakından tanıyan bir insan olarak hiç hak etmediğini düşünüyoruz. İnanıyorum ki, Türkiye'de hakimler, savcılar var. Aldığı cezanın kaldırılacağını, beraat edeceğini düşünüyorum. Ben de onun yanında durmaya, elimden geleni yapmaya gayret edeceğim." dedi.

NE OLMUŞTU?

Kaftancıoğlu'na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kaftancıoğlu karar onanırsa cezaevine girecek. Kararı değerlendiren Kaftancıoğlu adliye önünde yaptığı açıklamada "Kararlar saray odalarında alınıyor. Bu dava İstanbul'u, İstanbul halkına kazandıranları cezalandırma davasıydı. Bu karar İstanbul halkını cezalandırmaktır. Vesayet sistemi bitene kadar susmayacağız" dedi.

Öte yandan Kaftancıoğlu'nun bir önceki duruşmada okuğu şiir ceza indirimi uygulanmamasına gerekçe gösterildi.