İmamoğlu: Valimizle de konuştuk. Devir teslim yarın 18.30'da

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu , Beylikdüzü Kültür Kültür Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı. İmamoğlu, "Son durum şu anda İl seçim kurulu il başkanlığımıza yarın mazbata ile ilgili süreci belirtti. Dolayısı ile biz yarın 18.30'da Saraçhane'de devir teslimi yapmayı planlıyoruz. Sayın Valimizle de konuştuk. Yarın 18.30'da sizleri de bekliyoruz, halkımızı da bekliyoruz. Görevimizi teslim alacağız. Biz bir yandan çalışıyoruz, günümüzü dolu dolu geçiyoruz. Teknik çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah her şey çok güzel olmaya devam edecek."dedi.





İmamoğlu mazbatanın bugün verilmemesi ile ilgili de, "Bilgim yok. sanırım rutine dair bir şeyler. Çok sorgulamadım da doğrusu. Belki itiraz olabilir. İlde olduğunu zannetmiyorum ama bazı bağımsız adayların ilçelerde yaptığı başvurulardan bahsettiler. Duyum ama emin değilim. Dolayısı ile gerekçe ile ilgili bir bilgim yok. Yarınla ilgili bir planlama yapılmış, saygı duyuyoruz. İnşallah yarın 18.30'da Saraçhane'deyiz" ifadelerini kullandı.





Bu arada, İstanbul Valiliği de devir teslimle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, " İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecektir." denildi.

- İstanbul