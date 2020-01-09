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İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de katıldığı programda Habertürk yazarı Nagahan Alçı ile yaşadığı Melen Barajı diyalogu sosyal medyada gündem oldu. Twitter gündeminde İmamoğlu birinci sırayı alırken, Nagehan Alçı ise üçüncü sırada yer aldı.

09.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:25

HaberTürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programında, Nagehan Alçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'Melen Barajı' diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

"BU BİLGİYİ KİMDEN ALDINIZ?"

Kanal İstanbul projesinin tartışıldığı programda İstanbul'a su sağlaması için yapılan ve duvarlarındaki çatlaklarla gündeme gelen Melen Barajı'ndan 2021'de su verileceğini söyleyen Nagehan Alçı'ya Ekrem İmamoğlu "Bu bilgiyi kimden aldınız?" diye sordu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Alçı bilgiyi Çevre Bakanlığı'ndan aldığını söyledi. İmamoğlu ise barajın su verme durumuyla ilgili karar mercinin Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri olduğunu söyledi. Alçı ise, "Sizdeki bilgiyle örtüşüyor mu diye sormak istiyorum" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, TV, Güncel


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