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İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk TV'de katıldığı programda Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile yaşadığı Melen Barajı diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

09.01.2020 08:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:21

Habertürk canlı yayınına konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin Kanal İstanbul'a ilişkin sorularını yanıtladı. Bu sırada Melen Barajı da gündeme geldi.

"BU BİLGİYİ KİMDEN ALDINIZ?"

Kanal İstanbul projesinin tartışıldığı programda İstanbul'a su sağlaması için yapılan ve duvarlarındaki çatlaklarla gündeme gelen Melen Barajı'ndan 2021'de su verileceğini söyleyen Nagehan Alçı'ya Ekrem İmamoğlu "Bu bilgiyi kimden aldınız?" diye sordu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Alçı bilgiyi Çevre Bakanlığı'ndan aldığını söyledi. İmamoğlu ise barajın su verme durumuyla ilgili karar mercinin Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri olduğunu söyledi. Alçı ise, "Sizdeki bilgiyle örtüşüyor mu diye sormak istiyorum" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı

Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı, İstanbul, Güncel


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