İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı

Habertürk canlı yayınına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin Kanal İstanbul'a ilişkin sorularını yanıtladı. Bu sırada Melen Barajı da gündeme geldi.

"BU BİLGİYİ KİMDEN ALDINIZ?"

Kanal İstanbul projesinin tartışıldığı programda İstanbul'a su sağlaması için yapılan ve duvarlarındaki çatlaklarla gündeme gelen Melen Barajı'ndan 2021'de su verileceğini söyleyen Nagehan Alçı'ya Ekrem İmamoğlu "Bu bilgiyi kimden aldınız?" diye sordu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Alçı bilgiyi Çevre Bakanlığı'ndan aldığını söyledi. İmamoğlu ise barajın su verme durumuyla ilgili karar mercinin Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri olduğunu söyledi. Alçı ise, "Sizdeki bilgiyle örtüşüyor mu diye sormak istiyorum" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu.