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İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşı da bu sürecin içine katacaklarını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "esap numaralarımızı paylaşıyoruz, varlıklı aileler ile sıkıntı çeken aileler arasında köprü olacağız. Bize her türlü yardımı ulaştırabilirler" dedi.

30.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:38

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir kampanyanın startını verdiklerini duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sürece vatandaşların da dahil edileceğini belirtti.

"AYNİ VE NAKDİ YARDIM BEKLİYORUZ"

"Birlikte başaracağız" sloganıyla yola çıktıklarını belirten İmamoğlu, "Birlikte Başaracağız kampanyasını 39 ilçe belediyemizle dayanışma içinde götüreceğiz. Vatandaşlarımızdan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ayni ve nakdi yardım bekliyoruz. Bugün itibariyle birlikte başaracağız diyerek vatandaşı da bu sürecin içine katarak, hesap numaralarımızı paylaşıyoruz, varlıklı aileler ile sıkıntı çeken aileler arasında köprü olacağız. Yardımsever halkımız gerekli bilgilere birliktebasaracagiz.ibb.gov.tr sitesinden ulaşabilir. Bize her türlü yardımı ulaştırabilirler" dedi.

"İSTANBUL'UN YÜZDE 60'I TEHLİKE ALTINDA"

Açıklamasının devamında salgının büyüklüğüne dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbul'un yüzde 60'ı tehlike altında. Kent nüfusunun yüzde 15'i dışarı çıksa, 2.5 milyon kişi eder. Sokağa çıkma yasağı Türkiye çapında olmayabilir ama İstanbul'da olmalı. Hava biraz iyileşince insanlar bir şekilde dışarıya çıkıyor" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
Etiketler: Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel

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Ekrem İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
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